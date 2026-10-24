Bergantiños
Noelia Freijeiro, de Malpica, número 8 en la candidatura del PP al Congreso por la provincia
Luis Insua, alcalde de Fisterra, figura como suplente
Noelia Freijeiro, concejala de Malpica, forma parte de la candidatura del PP por la provincia de A Coruña para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre. Freijeiro figura como número 8 de la lista que encabeza Miguel Tellado.
Por su parte, el alcalde de Fisterra, Luis Manuel Ínsua, figura como suplente número 1.