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Bergantiños

Noelia Freijeiro, de Malpica, número 8 en la candidatura del PP al Congreso por la provincia

Luis Insua, alcalde de Fisterra, figura como suplente

Diana Bergara
24/10/2026 18:52
El acto de presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde, Eduardo Parga, y de la concejala Noelia Freijeiro
Noelia Freijeiro, junto al alcalde de Malpica, en una pasada presentación
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Noelia Freijeiro, concejala de Malpica, forma parte de la candidatura del PP por la provincia de A Coruña para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre. Freijeiro figura como número 8 de la lista que encabeza Miguel Tellado.

Por su parte, el alcalde de Fisterra, Luis Manuel Ínsua, figura como suplente número 1.

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