Tatiana Rellán y Cristina Vázquez, en la candidatura del BNG al Congreso de cara al 29N

Tatiana Rellán Mar Casal

La candidatura del BNG al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña en las elecciones generales del 29 de noviembre cuenta con dos mujeres de Bergantiños. Se trata de Tatiana Rellán Castro, de Cabana, que ocupará el número 6 de la lista; y Cristina Vázquez del Prisco, de Laxe, que figura como suplente número 6. Así lo aprobó el Consello Nacional del BNG este sábado.

Desde el BNG comarcal valoran muy positivamente esta representación, que consideran un reconocimiento al trabajo realizado por el nacionalismo en los distintos concellos de Bergantiños y al compromiso diario de sus integrantes.

Cristina Vázquez Mar Casal

"A presenza de Tatiana e Cristina na candidatura é motivo de orgullo para toda a organización comarcal. Son dúas compañeiras comprometidas coa súa terra, que representan o traballo, a ilusión e a vontade de transformación que caracterizan o proxecto do BNG", apuntan desde la dirección comarcal.

El BNG bergantiñán considera que la comarca necesita "unha voz forte na defensa das súas necesidades", especialmente en cuestiones fundamentales como infraestructuras, movilidad, servicios públicos, vivienda, actividad económica y futuro de los sectores productivos.

"Bergantiños ten demasiadas necesidades e reivindicacións históricas que non poden continuar agardando. Precisamos que Galiza teña máis forza en Madrid e que as decisións que afectan ao noso territorio non dependan exclusivamente dos intereses dos partidos estatais", señalan.

"A presenza de Tatiana e Cristina na candidatura é tamén un estímulo para seguir fortalecendo o BNG en Bergantiños. Afrontamos estas eleccións con ilusión, responsabilidade e o convencemento de que canto máis forte sexa o BNG, máis forte será a voz de Galiza", concluyen desde el BNG bergantiñán.