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Bergantiños

Una grúa reabrirá este domingo las compuertas de la dársena de Malpica, que llevan días atascadas

Las nueve embarcaciones que desde el miércoles por la tarde permanecen atrapadas en el interior de la dársena de Malpica, podrían salir de nuevo a faenar este lunes​

Manuel Froxán RialMalpica
24/10/2026 20:08
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Las compuertas, cerradas este sábado
A. Pérez Cavolo
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Si todo transcurre según lo esperado, las nueve embarcaciones que desde el miércoles por la tarde permanecen atrapadas en el interior de la dársena de Malpica, podrán salir de nuevo a faenar este lunes. 

Para ello, a primeras horas de la tarde de este domingo tendrá que desplazarse hasta las instalaciones portuarias una grúa a fin de levantar ligeramente una de las hojas de la compuerta que toca contra el fondo marino y que impide el normal funcionamiento del sistema manual de apertura. 

Esa es la solución acordada en las conversaciones mantenidas por la Cofradía de Pescadores de Malpica con responsables de Portos de Galicia desde que el miércoles las compuertas de la dársena sufrieron su enésima avería. El problema, según explican armadores y responsables del pósito, no es nuevo sino todo lo contrario, lleva años padeciéndose, por lo que reclaman una solución efectiva y duradera. 

Por lo de pronto, Portos se comprometió a enviar a principios de esta semana a personal técnico para que compruebe el estado del mecanismo, siempre y cuando la grúa logre reabrirlo este domingo. 

Compensación económica

Las compuertas se abrieron el miércoles durante un breve espacio de tiempo para permitir que los barcos que habían buscado el refugio de la dársena pudiesen abandonar de la misma para salir a faenar. Sin embargo, hubo un grupo de armadores que en ese momento estaban fuera de Malpica y no lograron llegar a tiempo. Son los propietarios de las nueve embarcaciones que cuatro días después continúan encerradas en la zona de refugio del puerto malpicano. 

Todos ellos reclaman ahora compensaciones económicas por los dos días (jueves y viernes) que acumulan sin poder faenar. Las cantidades que solicitan equivalen más o menos al promedio de ingresos que durante esos dos días obtuvieron el resto de compañeros de sector. 

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Vista de las embarcaciones de Malpica
Ana Pérez

Los afectados consideran totalmente justa su demanda y creen que es también una forma de que Portos de Galicia, departamento autonómico al que pagan religiosamente las tasas, se tome más en serio un problema que se repite año tras año y al que entienden que hay que darle una solución duradera de una vez por todas. 

Desde el pósito malpicano explican también que las prisas por volver a cerrar las compuertas a primeras horas de la tarde del pasado miércoles obedecían a que entre las embarcaciones que estaban en el interior de la dársena y corrían peligro por la fuerza de las corrientes figuraba el ‘Novo Carabel’, un barco valorado en alrededor de un millón de euros y que todavía está acabando de montarse. Los otros nueve que también quedaron dentro al no llegar a tiempo sus armadores se dedican al pulpo, al percebe y al palangrillo. 

Parte de las embarcaciones que sí salieron del refugio amarran ahora fuera en fondeaderos prestados o en el propio muelle, lo que también supone un riesgo ahora que se aproxima la estación invernal, máxime si acaba haciendo honor a su nombre como pasó con el verano de este año. 

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Imagen de este sábado de la dársena
A. Pérez Cavolo
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