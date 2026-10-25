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Bergantiños

Llega a Marineda City la marca que inaugura sus tiendas con la bendición de un sacerdote

"Damos gracias al Señor, que sea su voluntad", reza el anuncio de la futura apertura del local

Lara Fernández
Lara FernándezA Coruña
25/10/2026 20:38
HOLA
Cartel de la futura apertura, con el lema ‘Sea para gloria de Dios’ El Ideal Gallego
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Marineda City sumará una nueva tienda a su oferta comercial cuyo anuncio llama la atención a todo aquel que se cruza en su camino. “Próxima apertura. Damos gracias al Señor, que sea su voluntad. ¡Sea para gloria de Dios!”. La marca detrás de este mensaje no es otra que la sevillana Álvaro Moreno, dedicada a la ropa de hombre y niño, conocida por inaugurar sus establecimientos con la bendición de un sacerdote.

Nacida en 2005, la firma de moda masculina busca acercar al público coruñés su forma de “entender la moda”, señalan fuentes de la empresa. Así, además de colecciones para hombre y niño, ofrecerán la colección de trajes ‘Trajearte’, que abarca “desde propuestas más informales para el día a día hasta prendas para ocasiones especiales”. La referencia religiosa en el anuncio de la futura apertura es algo que forma parte de la identidad de la marca, así como de los “valores personales de nuestro fundador”.

“La profunda fe cristiana de Álvaro Moreno está muy presente en su manera de entender tanto la vida como la empresa. Por eso, los mensajes de agradecimiento a Dios que acompañan nuestras aperturas son una expresión sincera de gratitud por todo lo recibido y por cada nueva oportunidad de seguir creciendo”, añaden.

En realidad, la de Marineda City será la segunda tienda de la firma en A Coruña, ya que está presente en The Style Outlets. “Si Dios quiere, tendremos nuestro segundo punto de venta y lo hacemos con muchísima ilusión”, concluyen.

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