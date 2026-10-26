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Bergantiños

Dano Cerebral presenta en el IES de Ponteceso un cómic para concienciar sobre siniestros viarios

'Unha noite calquera' está basado en una historia real de un usuario de la asociación 

Diana BergaraCarballo
26/10/2026 19:14
Presentación del cómic 'Unha noite calquera' en el IES de Ponteceso
Presentación del cómic 'Unha noite calquera' en el IES de Ponteceso
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La entidad Dano Cerebral Galicia presentó este lunes en el instituto Eduardo Pondal de Ponteceso el cómic ‘Unha noite calquera’, elaborado en colaboración con la ilustradora Julia Lago, que está basado en un caso real de una persona usuaria de sus asociaciones, que prefiere mantenerse en el anonimato. Al acto acudieron más de un centenar de alumnos del centro.

 Esta publicación está pensada para entregar al público joven que se acerca a la edad de conducir, con un mensaje centrado en la prevención de la siniestralidad viaria. Los accidentes de tráfico están detrás de la mayoría de traumatismos que derivan en daño cerebral adquirido. 

Las conmemoraciones alrededor del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido comenzaron este lunes y culminarán el día 29 con el Día Mundial del Ictus, que es la principal causa de este daño. “A vida continúa. O apoio tamén” es el lema que preside el manifiesto de este año. El manifiesto se leyó este lunes en los actos organizados por las cinco asociaciones federadas en toda Galicia. 

Esta discapacidad afecta a más de 35.000 personas en la comunidad gallega. La entidad aprovecha esta conmemoración para reclamar más medios y servicios para lograr una mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

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