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Bergantiños

Dormir entre libros en Coristanco

La iniciativa pretende fomentar la lectura entre los más pequeños

Diana BergaraCoristanco
26/10/2026 21:01
Velada en la biblioteca de Coristanco
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Los niños y niñas de Coristanco tuvieron la oportunidad de dormir entre libros el pasado fin de semana. La biblioteca municipal acogió la propuesta 'Esperta na biblioteca!' en la noche del viernes, convirtiendo las instalaciones en un lugar de sueños, risas y aventuras compartidas. 

La programación comenzó con un scape room mostrando el trabajo para realizar en equipo. Continuaron los juegos de mesa, Raquel Queizás presentó 'Cinema Marabillas', de la mano de Alice Guy, la madre del cinema para viajar a los orígenes del séptimo arte entre películas en blanco y negro y el cine mudo. 

Velada en la biblioteca de Coristanco
Velada en la biblioteca de Coristanco
EC

Los participantes también tuvieron la oportunidad de compartir cena y desayuno al día siguiente, además de las historias de los libros que quedarán en el recuerdo.  Esta iniciativa está pensada para fomentar el gusto por la lectura, estimular la imaginación, compartir experiencias y crear recuerdos únicos, que, con toda seguridad, habrán conseguido. 

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