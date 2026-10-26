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Bergantiños

Laxe prepara una charla y una salida micológica para el sábado 31 de octubre

Hay límite de plazas y los interesados deberán anotarse en las oficinas municipales 

Diana BergaraLaxe
26/10/2026 20:29
La exposición de setas organizada el domingo por la asociación cultural Lumieira en Carballo
Exposición de setas organizada por la asociación cultural Lumieira en Carballo
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El próximo sábado 31 de octubre el Concello de Laxe prepara una charla y una salida micológica, en la que podrán participar todas las personas interesadas. Será una oportunidad perfecta para acercarse al mundo de la setas y conocer las especies que habitan en el entorno.  

La charla será a las 10.00 horas en la casa consistorial, y a continuación tendrá lugar la salida, que se prolongará hasta las 13.00 horas. Las personas interesadas pueden anotarse en las oficinas municipales o llamando al teléfono 981 706903. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda anotarse lo antes posible.   

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