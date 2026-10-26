Laxe prepara una charla y una salida micológica para el sábado 31 de octubre

Exposición de setas organizada por la asociación cultural Lumieira en Carballo A.C. Lumieira

El próximo sábado 31 de octubre el Concello de Laxe prepara una charla y una salida micológica, en la que podrán participar todas las personas interesadas. Será una oportunidad perfecta para acercarse al mundo de la setas y conocer las especies que habitan en el entorno.

La charla será a las 10.00 horas en la casa consistorial, y a continuación tendrá lugar la salida, que se prolongará hasta las 13.00 horas. Las personas interesadas pueden anotarse en las oficinas municipales o llamando al teléfono 981 706903. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda anotarse lo antes posible.