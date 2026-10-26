'Provincia Emprendedora' ofrece cursos gratuitos para ayudar a mejorar los negocios

Uno de los cursos de 'Provincia Emprendedora' impactidos por la CEC Diputación

Los autónomos, emprendedores y responsables de pequeñas empresas de la provincia de A Coruña tendrán la oportunidad de mejorar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas para gestionar sus negocios sin coste alguno. La Diputación de A Coruña y la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) han puesto en marcha una nueva oferta de formación gratuita que abarca desde las ventas por internet hasta la gestión financiera, la dirección de equipos y la resolución de problemas habituales en la actividad empresarial.

La iniciativa forma parte del programa ‘Provincia Emprendedora’, integrado en el Plan de Empleo Local (PEL), y pretende facilitar conocimientos prácticos tanto a quienes están pensando en poner en marcha un negocio como a quienes necesitan consolidar o ampliar su actividad.

Cursos de hasta 90 horas y talleres prácticos

La oferta combina programas especializados de hasta 90 horas con talleres de dos horas centrados en cuestiones concretas. La mayor parte de las actividades se desarrollarán por internet, con el objetivo de facilitar la participación de los profesionales sin necesidad de desplazamientos.

Entre las propuestas figura un programa avanzado de Marketing y Estrategia Digital, dirigido a mejorar la presencia de los negocios en internet y sus estrategias comerciales. También se impartirá formación en Finanzas para no Financieros, Dirección de Equipos y Coaching y Transformación Digital de la Empresa.

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El comercio electrónico ocupará un lugar destacado, con contenidos relacionados con la creación de tiendas en línea y el aprovechamiento de las redes sociales y otras herramientas digitales para incrementar las ventas.

La programación incluye además el ‘MVP Camp Sprint’, una actividad presencial e intensiva diseñada por SmartAoS para acompañar a los participantes en el proceso de transformar sus ideas en propuestas de negocio y comprobar su viabilidad.

Otra parte de la formación estará dedicada a resolver problemas que pueden surgir en el funcionamiento cotidiano de una empresa. Los talleres abordarán cómo actuar ante situaciones de impago, qué forma jurídica elegir al iniciar una actividad, cuáles son las obligaciones en materia de protección de datos y qué herramientas permiten prevenir situaciones de insolvencia.

También se tratarán cuestiones relacionadas con la gestión de personal, como el absentismo laboral y la contratación y regularización de trabajadores extranjeros, además de conceptos financieros básicos para mejorar la planificación económica y la toma de decisiones.

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Inscripciones abiertas y primeros cursos esta semana

Las primeras actividades comenzarán este miércoles, con la apertura de la plataforma del programa avanzado de Marketing y Estrategia Digital. El 2 de noviembre estará disponible el curso ‘Venda en liña na empresa: redes sociais e ferramentas de comunicación’, mientras que el 4 de noviembre comenzará la formación en Dirección de Equipos y Coaching, que combinará contenidos en línea con sesiones virtuales impartidas por especialistas.

El catálogo se ampliará progresivamente con nuevos cursos y talleres adaptados a las necesidades del tejido empresarial. Todas las actividades son gratuitas y las inscripciones ya están abiertas a través de la página web de la Confederación de Empresarios de A Coruña, cec.es/impulsa-coruna-formacion.