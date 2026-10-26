Un bañista apenas puede salir del mar frente al Orzán tras meterse durante un aviso amarillo

Un bañista siendo rescatado en la playa del Orzán este lunes German Barreiros

La playa del Orzán registró pasadas las dos de la tarde un nuevo incidente relacionado con el oleaje: un bañista se había metido en el mar ignorando la alerta amarilla por olas de cuatro metros y apenas podía regresar por la fuerte resaca.

El suceso tuvo lugar a las dos de la tarde. El tiempo soleado y cálido animó este lunes a muchos a acercarse hasta la orilla a pesar del aviso amarillo y de que ayer mismo, cinco hombres tuvieron que formar una cadena humana para rescatar a una mujer que había sido arrebatada por una ola mientras leía en la playa.

En este caso, el bañista no necesitó tanta ayuda para regresar a tierra, aunque se veía la dificultad que tenían y acabó saliendo a cuatro patas mientras dos jóvenes le auxiliaban.

La playa del Orzán estaba este mediodía llena de gente, igual que el Paseo Marítimo, muchos de ellos cruceristas que juegan con las olas.

Las autoridades recuerdan que no se puede impedir a nadie acceder a los arenales durante un aviso amarillo, tan solo aconsejar precaución. Solo durante una alerta naranja se pueden cerrar las playas.