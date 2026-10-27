El otoño despliega la riqueza micológica de Bergantiños

La exposición de setas organizada el domingo por la asociación cultural Lumieira en Carballo A.C. Lumieira

El otoño transforma los bosques de Bergantiños en un escaparate de diversidad micológica. Entre la vegetación y la madera en descomposición aparecen boletos, cantarelas, lenguas de vaca y numerosas especies de hongos que despiertan cada año el interés de aficionados y curiosos. Una riqueza natural que durante estos días está saliendo de los montes para acercarse también a las calles, las ferias y las actividades culturales de la comarca.

Las salidas en busca de setas se han convertido en una de las propuestas características de esta época del año. Más allá de encontrar ejemplares apreciados en la cocina, estas jornadas permiten descubrir la diversidad de los ecosistemas forestales y aprender a reconocer especies que, en ocasiones, presentan diferencias difíciles de apreciar a simple vista.

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Así sucedió el pasado fin de semana en Carballo, donde comenzaron las XVII Xornadas Micolóxicas de la Asociación Cultural Lumieira, que este año celebra su 50 aniversario. La programación arrancó con una salida al monte y continuó el domingo con una exposición en la feria, donde los visitantes pudieron contemplar una amplia representación de los hongos recogidos.

Los ejemplares procedían de zonas como Verdes (Coristanco), en los márgenes del río Anllóns, según explicó Tomás Rodríguez, encargado de coordinar la muestra. La variedad encontrada permitió mostrar algunas de las especies más representativas de los bosques gallegos, pese a que el verano no había sido especialmente lluvioso.

Un mundo de formas, colores y especies

Entre los hongos expuestos figuraban los conocidos boletos, algunos de ellos muy apreciados por su valor gastronómico, junto a cantarelas, lenguas de vaca y las llamadas coliflores de monte.

También había especies que crecen directamente sobre los troncos y contribuyen a descomponer la madera, además de hongos que mantienen relaciones de simbiosis con las raíces de determinados árboles.

Las diferencias no se limitan a sus formas o colores. Algunas especies presentan láminas bajo el sombrero, otras tienen poros, pliegues o pequeñas estructuras semejantes a aguijones. Son características que ayudan a identificarlas, aunque su observación requiere conocimientos y experiencia.

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Rodríguez aprovechó la exposición para mostrar dos especies de apariencia similar que crecen agrupadas sobre la madera, una tóxica y otra comestible. La comparación sirvió para recordar que una identificación superficial puede conducir a errores peligrosos. “Se miramos só o sombreiro poderiamos confundilas, por iso hai que estudialas ben, mirar o himenio (a parte fértil), o pé, o hábitat, todo”, explicó, para no llevarse una sorpresa y pasar un mal rato.

Especial precaución merecen las amanitas, entre las que se encuentra la Amanita phalloides, una especie mortal. Por ello, los especialistas insisten en que las setas destinadas al consumo deben estar identificadas con absoluta certeza y que, ante cualquier duda, lo adecuado es no recogerlas para comer.

Nuevas salidas este sábado en Carballo y Laxe

La actividad micológica continuará el sábado con nuevas oportunidades para salir al monte. En Carballo, Lumieira celebrará otra jornada de sus XVII Xornadas Micolóxicas. La salida comenzará a las 10.00 horas desde el Fórum Carballo y, a las 16.30, se realizará la clasificación de los ejemplares recogidos, bajo la coordinación de Tomás Rodríguez.

Ese mismo día, el Concello de Laxe organizará su sexta ‘Charla e Saída Micolóxica’, entre las 10.00 y las 13.00 horas. La actividad comenzará con una sesión divulgativa en las dependencias municipales y continuará con una salida al entorno natural para aprender a reconocer las especies presentes en la zona. Las plazas en Laxe son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del Concello o a través del teléfono 981 706 903.