Estos son los servicios mínimos de Renfe para la huelga ferroviaria de este jueves

Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la anterior huelga ferroviaria Patricia G. Fraga

La estación de tren de A Coruña se prepara para una nueva jornada de caos. Será, previsiblemente, durante este jueves, con motivo de la huelga ferroviaria convocada por el Sindicato de Maquinistas Semaf en todas las empresas del Grupo Renfe tras constatarse el "bloqueo administrativo" de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria. Un aspecto con el que discrepa la compañía ferroviaria, quienes consideran "incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión".

Según la operadora, respecto al acuerdo firmado el pasado mes de febrero en el que se "adquirió el compromiso de reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz" -acuerdo firmado también por Semaf-, Renfe asegura que se "han cumplido de manera íntegra todas las obligaciones asumidas, tal como se ha informado en las diferentes reuniones de seguimiento del acuerdo desarrolladas en abril, mayo y octubre".

Servicios mínimos

Para no trastocar muchos los planes de los viajeros con nuevos retrasos y cancelaciones de última hora, Renfe ha establecido los siguientes servicios mínimos:

- En Cercanías, los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta (de 06.00 horas a 09.00 horas; de 13.30 a 15.30 horas, y de 18.30 a 20.30 horas) quedan establecidos en el 75% en horas punta, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual.

- En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65% de los servicios habituales.

- En los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, queda establecido en un 73% de los servicios habituales.

- En Mercancías, se establece un porcentaje del 26% del servicio programado.