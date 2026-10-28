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Bergantiños

La Costa da Morte se solidariza con las víctimas del accidente ferroviario

Los concello se sumaron a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias

Diana Bergara
28/10/2026 21:21
Concentración en Carballo este miércoles
Concentración en Carballo este miércoles
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Los concellos de la Costa da Morte se solidarizan con las víctimas del accidente ferroviario registrado este miércoles en Toledo. Los ayuntamientos se sumaron a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de guardar un minuto de silencio ante las respectivas sedes en memoria de los fallecidos. 

En Carballo se registró el acto más concurrido, con representantes del Gobierno y de la oposición, además de trabajadores municipales. La misma imagen se repitió en la mayor parte de los consistorios de la comarca. En A Laracha la concentración se llevó a cabo delante del edificio administrativo.  

Aunque la mayoría secundó el acto general de este miércoles, algún concello también optó por trasladar la convocatoria al jueves, como ocurre en el caso de Camariñas. El Gobierno local realiza un llamamiento a los vecinos para guardar el minuto de silencio a las 12.00 horas delante de la casa consistorial.

Concentración en A Laracha este miércoles
Concentración en A Laracha este miércoles
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