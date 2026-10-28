La XXII Mostra de Teatro de Malpica presenta 9 propuestas para todos los públicos 

Una actuación del Mago Teto en Carballo, que estará en Malpica el 11 de diciembre | MAR CASAL

El Concello de Malpica de Bergantiños acaba de presentar la programación de la XXII Mostra de Teatro, que contará con un total de nueve propuestas de diferentes géneros para todos los públicos. Desde la comedia y el teatro físico hasta la música tradicional, el documental y la magia. Dará comienzo este viernes 30 en el auditorio del centro cívico y se prolongará hasta el 11 de diciembre.

La primera función será 'O proceso' de Malasombra Produccións, una comedia de 75 minutos dirigida al público adulto y jóvenes a partir de los 16 años. La programación continuará el viernes 6 de noviembre con 'Costa da Morte, cartografía dun naufraxio', de Mariña Lestón, una propuesta teatral de 50 minutos dirigida preferentemente a adolescentes y adultos.

El viernes 13 de noviembre será el turno de 'Proxección ao son da nova regueifa', un documental de Manolo Maseda y Saúl Rivas, producido por Xosé A. Touriñán, en el marco de Outono das Artes. La pieza, de 60 minutos, está recomendada para mayores de 12 años. Al día siguiente se podrá ver 'O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger', de Baralletea Creativa, una comedia de 90 minutos dirigida al público adulto y jóvenes mayores de 16 años.

La siguiente cita será el viernes 20 de noviembre con 'Baraza co espectáculo Remexe', que combina música tradicional gallega, brasileña, video y narración oral. Al día siguiente llega 'Señores', de Ste Xeito Produccións, una comedia de 75 minutos para mayores de 15 años.

La programación continuará el viernes 27 de noviembre, con 'Voo', de Teatro O Cubo, que combina teatro físico, danza y manipulación de objetos, dirigida a partir de 3 años.

El viernes 4 de diciembre será el turno de 'Tachán', de Iventi Teatro, teatro cómico de 45 minutos pensada para el público familiar a partir de los 4 años. La XXII Mostra de Teatro remata el viernes 11 de diciembre con 'Galerock’n’ Magic', de Mago Teto, una propuesta de 70 minutos que combina magia, música y comedia, dirigida ao público infantil, familiar y El espectáculo recibió el Premio del Público en el Festacown 2025.