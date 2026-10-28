Ponteceso se prepara para su 34 Feira das Fabas
La cita será este sábado 31 de octubre en el Campo da Feira da Trabe
Ponteceso se prepara para una nueva edición de su tradicional Feira das Fabas, que cumple 34 años. La cita será este sábado 31 de octubre en el Campo da Feira da Trabe, en una carpa preparada para la ocasión. La fiesta comenzará a partir de las 12.00 horas con pasacalles a cargo de Os Carunchos.
A las 14.00 horas el pregón de Manolo Vidal dará el pistoletazo de salida a esta celebración popular, para continuar con el "xantar" propiamente dicho, con "fabas a fartar" entre todos los asistentes. La cita gastronómica estará animada por la Xacinto e os seus acordeóns a partir de las 16.00 horas, y a las 17.00, por Xilo y Melchor Rodo.
Este jueves y viernes todavía se podrán adquirir las entradas en la casa consistorial. El sábado también se podrán conseguir en la carpa de la feria a partir de las 11.30 horas.