El rey pide unidad tras el siniestro y adoptar medidas para que no vuelva a suceder

Los reyes atienden a la prensa en el Hospital Universitario de Toledo este jueves, donde acudieron para visitar a los heridos en el accidente ferroviario de Urda EFE

A su salida del Hospital Universitario de Toledo, donde continúan ingresadas más de 20 personas (15 pacientes en críticos y el resto en planta), a los que los reyes han visitado durante más de una hora y media, Felipe VI ha realizado una declaración a los medios de comunicación.

El rey ha asegurado que, pese al dolor de la tragedia del siniestro ferroviario de Urda (Toledo), hay que seguir avanzando "unidos" con "dignidad y con rigor" y ha dicho que la investigación debe determinar las causas de la catástrofe y adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder.

El jefe del Estado ha pedido a la sociedad española, tras volver a sufrir "un durísimo golpe", que siga avanzando "aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias, nos faltan a todo el país".

"Hagámoslo juntos, unidos. Hagámoslo también con dignidad y con rigor", ha indicado Felipe VI, que ha destacado que la investigación que hay en marcha sobre este accidente, que ha causado al menos 74 muertos, "debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe": "Tendrá que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", ha recalcado.

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Los reyes han querido compartir y dedicar tiempo a los heridos y a los familiares que les acompañan tras un siniestro por el que toda la sociedad, ha dicho Felipe VI, siente "angustia y tristeza".

Ha vuelto a expresar su pesar por las personas que han perdido la vida y hacia sus familias, y ha insistido en que en este momento lo más importante también es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que les acompañan".

También ha dado unas "inmensas gracias" a todos aquellos que han atendido la emergencia y a los que siguen trabajando por rescatar a personas que están todavía o desaparecidas o que quedan por rescatar, por identificar "y a los que siguen atendiendo a los heridos, tanto física como psicológicamente y haciendo lo posible por dar aliento a sus familias".

Felipe VI y la reina Letizia, de luto y acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, han accedido por la entrada de urgencias, por donde ingresaron los 38 heridos en el siniestro que fueron atendidos en este hospital de Toledo.

Coordinación médica

A las puertas del centro, Álvaro Tomás Balaguer Cordero, médico adjunto de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, ha explicado a los periodistas congregados a las puertas del centro cómo fueron las primeras horas tras el siniestro.

Balaguer salía justo de su guardia cuando sobre las nueve de la mañana les comunicaron que había "habido una tragedia, una catástrofe": "Entonces, muchos compañeros míos y yo decidimos quedarnos a apoyar, aunque salíamos de la guardia. Vino mucha gente también de fuera".

El médico ha destacado la muy buena coordinación que hubo por parte de la dirección del hospital y el servicio de urgencias, además de la UCI y todos los servicios que estuvieron apoyando, lo que permitió trabajar "en equipo, en conjunto".

A los heridos intentaban tranquilizarles; "decirles que íbamos a hacer todo por ellos, que confíen en nosotros e intentar, entre todos, que salgan adelante lo mejor posible", ha recordado el médico, que ha agradecido a todos sus compañeros del servicio de Urgencias su labor, su trabajo en equipo.

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"Ha sido un orgullo, la verdad, haber trabajado en equipo, como de verdad es el equipo sanitario, ha recalcado.

En los hospitales de Castilla-La Mancha siguen ingresados 42 heridos en el siniestro mientras que 60 han sido dados de alta.

Así, a lo largo del miércoles fueron 110 los heridos atendidos en hospitales de la Castilla-La Mancha, sobre todo en Toledo, donde fueron derivados más de 40, y el Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con 36.

Y los hospitales de la Comunidad de Madrid atendieron a 104 heridos de los cuales 3 siguen en la UCI.

La Casa Real anunció a primera hora de este jueves la visita de los reyes, que han suspendido su agenda oficial por este siniestro que se produjo a las 08.54 horas del miércoles cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros.

Al conocerse el accidente, los reyes expresaron su preocupación y tristeza y dieron su apoyo a los equipos de emergencia que están actuando en la zona.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", indicó la Casa del Rey en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El rey, que se encontraba en Bétera (Valencia), donde asistía a unas maniobras militares en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, lamentó en declaraciones a los medios de comunicación el "terrible accidente" y expresó el pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en un momento "tan duro" y "tan difícil".

Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron también el miércoles una conversación telefónica en la que el jefe del Ejecutivo informó de los datos que tenían sobre el accidente ferroviario al monarca, que también habló con García Page.