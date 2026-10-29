La Aitat recupera las cajas negras de los trenes accidentados en Urda

Captura de vídeo facilitado por la Guardia Civil del lugar del siniestro mientras los servicios de emergencia continúan este jueves con los trabajos de rescate EFE

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) ha explicado que ha participado este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en la retirada de los registros embarcados de los trenes, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil.

El informe de la Aitat tras las primeras 24 horas del trágico suceso recoge que la colisión, que estima que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del Ave (coche 8 según la numeración del tren) quedase empotrado en el coche de cola del Iryo (coche 1 según la numeración del tren), acabando ambos volcados y girados al pie del terraplén de la vía.

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El resto del tren Ave quedó completamente descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches (según el sentido de la marcha, 1 a 6 según la numeración del tren) y cayendo el coche 7 por el terraplén de la vía. El coche número 3 (antepenúltimo según el sentido de la marcha) quedó además atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque, explica la Autoridad Independiente.

Respecto al tren Iryo, además de lo mencionado sobre su coche de cola, descarrilaron todos sus coches salvo los dos primeros (números 7 y 8), cayendo por el terraplén, además del coche de cola (número 1), el penúltimo y el antepenúltimo (números 2 y 3).

La Aitat ha recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8.31 horas, cuando los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que produjo que para gestionar situación el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas tuvieran que intercambiar información.

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El informe establece la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias.

La Aitat asegura que está en fase de recogida de información in situ y recopilación de documentación y datos de los distintos registros y que en las siguientes fases de la investigación se realizarán otras actuaciones, como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante o revisión del mantenimiento de las instalaciones.

Cronología de las actuaciones de la AITAT

La Dirección de Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios de la Aitat fue notificada del suceso a las 9.10 horas del miércoles y se movilizó un equipo formado por tres técnicos investigadores, que llegaron al lugar del accidente alrededor de las 12.15 horas para inspeccionar el punto donde se produjo la colisión, la infraestructura en ese punto, los vehículos accidentados y los daños producidos.

Este equipo se desplazó posteriormente al Puesto Local Operativo de Urda y un segundo equipo formado por el director de investigación técnica de accidentes ferroviarios y un consejero del sector ferroviario de la Aitat se desplazó al CRC de alta velocidad de Adif para revisar el puesto del responsable de circulación y revisar el libro de telefonemas.

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También visualizaron los registros videográficos y escucharon las grabaciones de las comunicaciones producidas en los momentos previos a la colisión recogiendo la información del personal de Adif presente y llevándose copias de todos los elementos mencionados, aunque no han podido hablar todavía con las personas involucradas en primera línea al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas.

Además, el equipo de investigadores ha participado este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en la retirada de los registros embarcados de los trenes, si bien en algunos casos el estado de los vehículos ha dificultado el acceso a estos elementos, dice la Aitat.