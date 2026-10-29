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Bergantiños

Simulacro de rescate de mamíferos marinos y tortugas en la playa de Canido, en Malpica

La actuación se llevará a cabo este sábado en el arenal a partir de las 11.30 horas 

Diana Bergara
29/10/2026 21:07
Playa de Canido, en Malpica, con varios bañistas que aprovecharon las temperaturas veraniegas
Playa de Canido, en Malpica
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La playa de Canido, en Malpica, acogerá este sábado un simulacro de rescate de mamíferos marinos y tortugas, que organizan la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) y la Asociación Cultural y Deportiva Mallas de Area. La iniciativa pretende acercar a la ciudadanía los conocimientos básicos para saber actuar ante la aparición de un cetáceo, una foca o una tortuga marina varados en la costa, poniendo especial atención en una intervención responsable y coordinada con los profesionales especializados. Dará comienzo a las 11.30 horas.

La actividad permitirá conocer los procedimientos de actuación en estas situaciones y comprender la importancia de evitar intervenciones improvisadas que puedan comprometer el bienestar de los animales y la seguridad de las personas. La iniciativa nace de la colaboración entre Mallas de Area y el CEMMA, como continuidad al proyecto ‘Memoria de Xigantes’, celebrado el pasado mes de julio, con el que la asociación cultural acercó a la sociedad el conocimiento de los grandes mamíferos y su vinculación con esta costa. En la iniciativa colaboran el Concello de Malpica, Diputación de A Coruña y Protección Civil. 

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