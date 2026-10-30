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Bergantiños

Detenido por saltarse un semáforo mientras llevaba un importante alijo de drogas sintéticas

La Policía Nacional interceptó al conductor en las confluencias de la avenida Ferrocarril y la Ronda de Outeiro. Transportaba LSD, ketamina, anfetamina y MDMA

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/10/2026 16:16
Alijo de drogas sintéticas incuatado por la Policía Nacional
Alijo de drogas sintéticas incuatado por la Policía Nacional
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Una infracción de tráfico acabó destapando un importante alijo de drogas sintéticas en A Coruña. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que transportaba en un vehículo numerosas sustancias estupefacientes cuando circulaba por la ciudad. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano observó un vehículo en las confluencias de la avenida Ferrocarril y la Ronda de Outeiro. El conductor había cometido varias infracciones de tráfico, entre ellas saltarse un semáforo en rojo y realizar un cambio de sentido.

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Ante esta situación, los agentes dieron el alto al turismo para identificar a sus ocupantes. En el interior viajaban varias personas y, durante la intervención, los policías localizaron una mochila que contenía numerosas sustancias estupefacientes.

Según ha informado la Policía Nacional, las drogas intervenidas eran todas sintéticas. Entre ellas había LSD (ácido lisérgico), ketamina, anfetamina y MDMA, esta última sustancia utilizada también en la elaboración de la conocida como cocaína rosa.

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La Policía destaca que no es habitual que se intervenga en A Coruña una cantidad tan importante y variada de drogas sintéticas. Algunas de estas sustancias pueden provocar graves efectos sobre la salud, como estados de ansiedad, episodios de pánico agudo, confusión y pérdida de la percepción del tiempo y el espacio.

Con esta actuación, los agentes evitaron que numerosas dosis llegasen al mercado ilegal y pudiesen ser consumidas.a Policía destaca que no es habitual que se intervenga en A Coruña una cantidad tan importante y variada de drogas sintéticas. Algunas de estas sustancias pueden provocar graves efectos sobre la salud, como estados de ansiedad, episodios de pánico agudo, confusión y pérdida de la percepción del tiempo y el espacio.

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El detenido fue puesto a disposición judicial y el juzgado decretó su ingreso en prisión.

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