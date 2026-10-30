La Diputación destina 446.000 euros a renovar 2,5 kilómetros de la carretera de Cerceda a Xesteda

La carretera Xesteda-Cerceda Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este viernes una inversión de 446.704 euros para mejorar el estado de la carretera provincial DP-2403, que comunica Cerceda con Xesteda. El proyecto recibió el respaldo unánime del pleno provincial y contempla intervenir desde el punto kilométrico 5+500 hasta el final de la carretera, dentro del término municipal de Cerceda.

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La principal actuación consistirá en extender una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, de seis centímetros de espesor, sobre toda la anchura de la calzada. Con ello se pretende mejorar la superficie de rodadura y corregir el deterioro acumulado en este tramo de la red provincial.

Antes de proceder al asfaltado, se realizarán trabajos de desbroce y limpieza de aceras, paseos y cunetas. También se fresarán y repararán aquellos puntos de la carretera que presenten daños más importantes, para garantizar una base adecuada antes de colocar el nuevo pavimento.

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El proyecto incluye, además, la renovación completa de la señalización horizontal, con el repintado de las líneas de circulación, los símbolos y las zonas cebreadas de la calzada. Otra de las intervenciones previstas será la adaptación de pozos y sumideros a la nueva altura de la carretera, que aumentará como consecuencia de la capa de asfalto.

El plazo estimado para ejecutar los trabajos es de cinco meses, contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, trámite previo al inicio de las obras.