La patata de Coristanco, el pulpo de Lira y el cerdo celta llevan los sabores de la Costa da Morte a Barcelona

Arrueiro de Laxe en el foro gastronómico de Barcelona Diputación

La patata de Coristanco y el pulpo de Lira serán dos de los protagonistas de la participación de la provincia de A Coruña en el Gastronomic Forum Barcelona, uno de los mayores salones gastronómicos de Europa. Ambos productos formarán parte de una demostración culinaria a cargo del chef Manuel Costiña, responsable del restaurante Retiro da Costiña de Santa Comba, distinguido con dos estrellas Michelin.

Manuel Costiña protagonizará una ponencia con degustación titulada ‘Unha viaxe da cociña familiar á alta gastronomía’, en la que pondrá en valor el pulpo de Lira, la patata de Coristanco y la carne de raza cachena. La actividad se celebrará el lunes en la Sala Taller del encuentro gastronómico y permitirá mostrar las posibilidades culinarias de estos productos a través de la experiencia de un restaurante reconocido internacionalmente.

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La participación de la Costa da Morte se enmarca en una programación de tres jornadas con la que la Diputación pretende promocionar la calidad de los alimentos de la provincia y el trabajo de sus profesionales. El espacio provincial acogerá demostraciones de cocina en directo, catas de quesos y vinos con denominación de origen e indicación geográfica protegida, talleres de maridaje y degustaciones de diferentes especialidades.

A presenza no Fórum de Barcelona é unha oportunidade inmellorable para amosar a enorme calidade da nosa despensa e o talento dos nosos cociñeiros Xosé Regueira

La primera jornada contará también con la participación de Nair González, del restaurante Muelle 43 y la Cofradía de Barallobre, que preparará almejas en salsa verde de algas. Por su parte, Andrés Torreiro, del restaurante D’Obra, elaborará propuestas con puerro, sardina ahumada y queso Arzúa-Ulloa.

La programación incluirá una cata de quesos dirigida por Óscar Ramil, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Arzúa-Ulloa, y un taller conducido por el sumiller Alejandro Paadín, que combinará vinos de la indicación geográfica protegida Terras de Betanzos con productos de cerdo celta de Cárnicas Domínguez de Vimianzo.

Tres jornadas de cocina y degustaciones

El martes continuará la actividad con demostraciones del cocinero Víctor Basante, del restaurante Arrueiro de Laxe, que presentará vieiras a la gallega con morro, oreja y setas de temporada, además de una creación denominada ‘Praia dos Cristais’. La jornada incluirá nuevas elaboraciones de Nair González, esta vez centradas en la empanada de navajas al estilo de Mugardos, y un taller que combinará vinos de la denominación de origen Rías Baixas con queso Galmesán y patatas fritas Bonilla a la Vista.

También habrá presentaciones de productos de la Conserveira de Ribeira, entre ellos ostras ahumadas y volandeiras, así como especialidades de cerdo celta. El miércoles, última jornada de la programación, participarán Mar Lago y Álex Martínez, del restaurante Bacelo, con elaboraciones como ‘Antollo ferrolán’ y navajas a 65 grados con ajo blanco de pistacho.

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Nair González presentará una preparación de carnero con caldo de lacón y grelos, mientras que Alejandro Paadín dirigirá un último taller de armonías gastronómicas con vinos de la indicación geográfica protegida Barbanza e Iria y patés tradicionales de atún, mejillón, pulpo y navaja.

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, destacó la importancia de participar en encuentros especializados para dar a conocer los productos del territorio y el trabajo de los profesionales de la restauración. “A presenza no Fórum de Barcelona é unha oportunidade inmellorable para amosar a enorme calidade da nosa despensa e o talento dos nosos cociñeiros”, señaló.

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Regueira añadió que la iniciativa pretende mostrar la relación entre gastronomía y territorio, así como su capacidad para generar actividad económica vinculada al turismo.