Las floristerías trabajan contra reloj: “A campaña de Difuntos é para os clientes de todo o ano”

Centros en Floristería Taibo en Carballo Mar Casal

Las floristerías trabajan contra reloj estos días para cumplir con todos los encargos del Día de Difuntos, que se traducen por miles en toda la Costa da Morte. A modo de ejemplo, solo la floristería Taibo de Carballo superaba ampliamente el millar de centros encargados y el 20 de octubre tuvo que parar de hacer reservas porque le era imposible atender a más.

Las flores no pueden faltar por Difuntos y Todos los Santos en ningún camposanto y aunque hay mucha gente que opta por preparar ella misma los ramos o jardineras con plantas que tiene en casa o que compra en otros lugares, lo más habitual es acudir a las floristerías para hacer encargos de todo tipo. Rosas, claveles, margaritas o crisantemos son las más demandadas, aunque la lista es muy amplia para ajustarse a cada cliente, tal como reconocen distintas floristas.

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Los precios también varían considerablemente dependiendo de la flor, desde un pequeño ramo o una planta por menos de 10 euros hasta los 200 o incluso más. En el término medio se sitúa un ramo de rosas por algo más de 40 euros. Desde la floristería Taibo reconocen que han tenido que contener los precios para poder atender a la clientela de todo el año, por lo que se sitúan en cifras similares a las del año pasado, a pesar de la subidas generalizadas en todos los productos.

Floristería Bambú en Carballo Mar Casal

“A campaña de Difuntos é para os clientes de todo o ano, que temos que atender estes días”, sostiene Elena Taibo Suárez, que con 33 años de trabajo en este sector mira a la jubilación para dejar el relevo a la gente joven. En su establecimiento, al igual que en la mayoría de la comarca, tuvieron que multiplicar el personal en esta última semana para cumplir con los encargos.

Además, al trabajar con productos perecederos no pueden adelantar los trabajos porque se echan a perder en poco tiempo. Al coincidir el Día de Difuntos en domingo concentra los pedidos en el fin de semana, al contrario que ocurre en otros años cuando son más escalonados. En las ferias de Carballo y Vimianzo de este jueves también hubo muchas ventas de flores y plantas para recordar a los que no están.