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Bergantiños

Los cementerios de la Costa da Morte se visten de gala para honrar a los muertos

En esta última semana se sucedieron los trabajos en toda la zona

Maricarmen Suárez Alvite
30/10/2026 08:00
Cementerio de Carballo
Cementerio de Carballo
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Con la proximidad de la celebración del Día de Difuntos, los cementerios de la Costa da Morte empiezan a adecentarse para lucir sus mejores galas en estas fechas. Vecinos particulares, empresas y concellos se encargan habitualmente de las tareas de limpieza durante todo el año en los diferentes camposantos de la comarca, que se intensifican con la llegada del 1 de Noviembre

Así, en esta última semana se sucedieron los trabajos en toda la zona, desde los cementerios parroquiales a los municipales. En el de Carballo, donde el Concello se encarga de las tareas de limpieza y mantenimiento contratando para ello a una empresa, hubo un intenso movimiento todos los días. Desde los propios operarios que llevan a cabo las labores hasta los vecinos particulares que depositan las flores en los nichos para recordar a sus seres queridos. 

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Aquí durante todo el año los trabajadores se encargan también de podar los árboles, cortar el césped o limpiar las calles, además de los propios panteones. Como es habitual todos los años por estas fechas, el domingo 1 se celebrará la misa y oración comunitaria por todos los difuntos en el camposanto, que congregará a numerosas personas de toda la zona. El ritual de engalanar las necrópolis para honrar a los seres queridos se extiende a todos los lugares de la comarca, aunque al ser más pequeños, el movimiento también es menor. 

Los ramos y centros multicolores son los más demandados para adornar las lápidas en estos días como símbolo de amor a los que ya no están. Aunque fueron muchos los que aprovecharon para depositar las flores en estos días, los más rezagados lo harán el fin de semana, cuando se espera un hervidero de gente en todos los lugares.

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