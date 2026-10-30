Magia, música y Truco Trato para disfrutar del Samaín en la Costa da Morte

Calabazas en la Praza do Concello de Carballo Mar Casal

La Costa da Morte vive un intenso fin de semana de Samaín con diferentes actividades en la mayoría de los concellos. Magia, circo, música y mucho ‘truco trato’ son algunas de las principales propuestas de este sábado para disfrutar de una jornada terroríficamente divertida.

En A Laracha habrá una fiesta de Samaín a partir de las 17.00 horas en el pabellón del IES Agra de Leborís, con música, hinchables, atracciones y diferentes obradoiros para los asistentes.

Por las calles de Malpica los más pequeños podrán disfrutar a partir de las 19.00 horas con el popular ‘Truco ou Trato’, que también incluye una merienda y juegos, organizado por la ANPA.

Sin salir del municipio de Malpica, en la Finca Aldeola, habrá una fiesta de Samaín a partir de las 23.00 horas con la música de los dj Charlie, Roy, Sara Pose y B-Gots. Las entradas están a la venta a 8 euros con consumición y con 5 copas el precio es de 20 euros.

En Fisterra también preparan una tarde divertida y terrorífica a la vez con un espectáculo circense y magia de Henriko o Feiticeiro en el mercado cultural a partir de las 18.00 horas, para continuar con una fiesta de disfraces de Samaín para los más pequeños, donde no faltará la música y merienda.

A media tarde la Batukada Rapacollóns Big Band recorrerá los principales establecimientos de la localidad con un particular ‘Truco ou Trato’ para amenizar la jornada.

En Camariñas los más pequeños ya disfrutaron este viernes de una fiesta de Samaín en el pabellón polideportivo, y este sábado se traslada a las instalaciones de Ponte do Porto, a partir de las 16.30 horas. Habrá música, hinchables y merienda para los asistentes.

Calabazas en los jardines de Carballo Mar Casal

También en Coristanco hubo fiesta este viernes, con un magosto para pequeños y mayores. El sábado preparan una fiesta de Samaín en la Casa do Cotón, en Rececinde, a partir de las 17.00 horas.

El pabellón polideportivo de Laxe acogerá el sábado por la tarde otra celebración de Samaín con un túnel del terror, obradoiros de calabazas, de maquillaje terrorífico o de experimentos científicos, entre otros. La cita será a partir de las 17.00 horas.

En Carballo también preparan un Magosto Popular en Lema el próximo sábado 7 de noviembre, con la participación de Avelino González. Mientras tanto, en el centro urbano el ambiente de Samaín ya se respira desde hace días con las habituales calabazas por los jardines municipales.