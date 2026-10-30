Feira das fabas ponteceso el pasado año Raúl López Molina

Ponteceso ya huele a fabas en la víspera de su tradicional Feira das Fabas, que cumple 34 años. La cita es este sábado 31 de octubre en el Campo da Feira da Trabe, en una carpa preparada para la ocasión. La fiesta comenzará a partir de las 12.00 horas con pasacalles a cargo de Os Carunchos.

A las 14.00 horas el pregón de Manolo Vidal, un vecino de la localidad muy conocido, dará el pistoletazo de salida a esta celebración popular, para continuar con el "xantar" propiamente dicho, con "fabas a fartar" entre todos los asistentes. La cita gastronómica estará animada por la Xacinto e os seus acordeóns a partir de las 16.00 horas, y a las 17.00, por Xilo y Melchor Rodo.

El año pasado se repartieron unas 1.200 raciones y este año prevén igualar o superar la cifra, puesto que las previsiones meteorológicas son muy buenas y esto siempre anima a los comensales. De la elaboración se encargará de nuevo Pablo Blanco, del restaurante A Pesqueira, con una larga experiencia a sus espaldas.