Los cementerios se llenan para recordar a los seres queridos

Los vecinos arreglan el cementerio de Carballo este sábado Raúl López Molina

Como ocurre cada 1 de noviembre, Día de todos los Santos, los cementerios de la Costa da Morte volverán a llenarse de gente para recordar a los seres queridos. Este sábado ya hubo mucho movimiento en los camposantos al coincidir a fin de semana, aunque el domingo será el día grande.

Este sábado los vecinos acudían a adecentar sus respectivos panteones y a llevar las flores que nuncan faltan por estas fechas. Las necrópolis se convierten estos días en un escenario multicolor, con especies de todo tipo, aunque las rosas, crisantemos y margaritas se encuentran entre las más populares.

En Carballo el domingo a las 17.30 horas se celebrará la misa y oración comunitaria en el cementerio parroquial, que se espera que sea muy concurrida, en vista de las buenas previsiones meteorológicas. El lunes volverá a haber misa en el camposanto a las 11.00 horas y por la tarde, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial se celebrará un funeral por todos los difuntos.

También en el cementerio de Vimianzo se celebra el domingo a las 17.30 horas la misa y oración en el cementerio parroquial.

Este sábado ya hubo una celebración en el camposanto de San Pedro de Redonda, en Corcubión, presidida por Desiré Kouakou, en recuerdo de todos los santos. Los actos continúan este domingo por la mañana en Buxantes, Ameixenda, Corcubión y por la tarde, en Brens y Toba. El lunes Día de Difuntos serán en Cee y en Corcubión para recordar a los fieles difuntos.