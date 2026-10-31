Manual básico para el rescate de mamíferos marinos y tortugas 

Simulacro en la playa de Canido Raúl López Molina

La playa de Canido, en Malpica, acogió este sábado un simulacro de rescate de mamíferos marinos y tortugas, organizado por la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) y la Asociación Cultural y Deportiva Mallas de Area.

La iniciativa se llevó a cabo con el fin de acercar a la ciudadanía los conocimientos básicos para saber actuar ante la aparición de un cetáceo, una foca o una tortuga marina varados en la costa, poniendo especial atención en una intervención responsable y coordinada con los profesionales especializados.

La actividad permitió conocer los procedimientos de actuación en estas situaciones y comprender la importancia de evitar intervenciones improvisadas que puedan comprometer el bienestar de los animales y la seguridad de las personas. Los asistentes disponen ahora de un manual básico para actuar en estas situaciones.