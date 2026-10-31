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Bergantiños

Ponteceso rinde tributo a su producto estrella con la Feira das Fabas

Más de un millar de comensales disfrutaron de la fabada en la carpa ubicado en el Campo da Feira da Trabe

Carmen Suárez
31/10/2026 19:54
La feria da Trabe acogió este sábado la Festa das Fabas
La feria da Trabe acogió este sábado la Festa das Fabas
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Ponteceso rindió tributo a uno de sus productos estrella con la popular Feira das Fabas. El sol y las buenas temperaturas animaron la fiesta este sábado, con más de un millar de comensales, superando las cifras de la pasada edición. 

El alcalde, José Manuel Mato, confirmó el éxito de la nueva edición, la 34, con la vista puesta ya en la siguiente. Fabada, empanada y postre a 5 euros la ración y sin que nadie quedase con hambre y con ganas de más. Prácticamente se agotaron todas las existencias y todo el mundo quedó con muy buen sabor de boca, tal como confirmaba el regidor. 

Manolo Vidal, un vecino de Brantuas que fue trabajador municipal durante más de 40 años y jubilado desde hace dos, fue el pregonero en esta ocasión, muy agradecido y emocionado por haber confiado en él. En su discurso reconoció que la Feira das Fabas todavía conserva la esencia de las fiestas de antaño, y recordó todo el proceso que hay que seguir hasta que las alubias lleguen al plato. 

“Preparar a terra, sementar, coidar e recoller. Despois, a cociña, onde tamén fai falta tempo, paciencia e boa man”, subrayó Manolo, al tiempo que destacaba que las “cousas ben feitas precisan dedicación”. “Unha boa fabada non se apura e un pobo tamén precisa un traballo ben coidado da súa xente, día a día”, añadió, invitando a los más jóvenes a sumarse a la celebración.

Pablo Blanco, con la ayuda de Javier, se encargó de cocinar este plato característico en las tierras de Pondal, desde las siete de la mañana. Unos 300 kilos de fabas, 200 de carne y 100 de chorizos, bien aderezados para alcanzar su punto de cocción y sabor, tal como elogiaban los comensales. La música ayudó a animar la jornada. Antes de empezar la fiesta, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario. 

Galería

Festa das Fabas de Ponteceso, en imágenes

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