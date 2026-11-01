Castañas y 'contos' de Celso Fernández, el sábado 7 en el Magosto de Buño

Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año Raúl López Molina

La Asociación de Veciños o Quinteiro de Buño (Malpica) prepara su tradicional Magosto para el próximo sábado 7 de noviembre, con una jornada llena de actividades para todos los públicos.

A partir de las cinco de la tarde comienzan los "xogos de outono" con la profe Andrea en el ecomuseo Forno do Forte, para continuar con una "tarde de contos" a cargo de Celso Fernández Sanmartín. La jornada rematará con castañas asadas para todos los asistentes, de forma gratuita. También habrá servicio de bar.

Desde la asociación también informan que tienen a la venta la lotería de Navidad con el número 38.821 para todas las personas que deseen adquirirla. Los interesados pueden pedirla en Peluquería Isabel, Bar A Cantina, Sara Casal, Cristina Becerra, Alberto Penedo y Miguel Varela.