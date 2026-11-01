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Bergantiños

Castañas y 'contos' de Celso Fernández, el sábado 7 en el Magosto de Buño

Las actividades comenzará a partir de las cinco de la tarde con juegos en el ecomuseo Forno do Forte

Diana Bergara
01/11/2026 19:17
Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año
Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año
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La Asociación de Veciños o Quinteiro de Buño (Malpica) prepara su tradicional Magosto para el próximo sábado 7 de noviembre, con una jornada llena de actividades para todos los públicos. 

A partir de las cinco de la tarde comienzan los "xogos de outono" con la profe Andrea en el ecomuseo Forno do Forte, para continuar con una "tarde de contos" a cargo de Celso Fernández Sanmartín. La jornada rematará con castañas asadas para todos los asistentes, de forma gratuita. También habrá servicio de bar.

Desde la asociación también informan que tienen a la venta la lotería de Navidad con el número 38.821 para todas las personas que deseen adquirirla. Los interesados pueden pedirla en Peluquería Isabel, Bar A Cantina, Sara Casal, Cristina Becerra, Alberto Penedo y Miguel Varela. 

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