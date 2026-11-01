Los mayores de Laxe también disfrutan de un terrorífico Samaín

Fiesta de Samaín el sábado en Laxe CL

Las fiestas de Samaín no son exclusivas de los niños y los adultos también son muy participativos en muchos casos. En el polideportivo de Laxe se vivió un claro ejemplo la tarde del sábado con una celebración donde pequeños y adultos disfrutaron de una jornada terroríficamente divertida con variedad de actividades. Desde el túnel del terror, obradoiros de calabazas, maquillaje terrorífico, experimentos científicos y photocall, todo acompañado de mucha música.

Fue una jornada de creatividad, creatividad, misterio y diversión para compartir en familia y mantener viva la tradición del Samaín. Desde el Concello de Laxe quieren agradecer la participación de todas las familias y la implicación de todas las personas que hicieron posible la fiesta de Samaín.

Las fiestas y actividades de Samaín se trasladaron este sábado a otros lugares de la comarca, como Muxía, A Laracha, Malpica y Ponte do Porto, entre otros.