Bergantiños
Música, sentimiento y patrimonio en el dolmen de Dombate
La pianista Elsa Muñiz ofreció un emotivo concierto en Cabana dedicado a las víctimas del accidente ferroviario
Música, sentimiento y emoción en el dolmen de Dombate, en el municipio de Cabana, este fin de semana. El recinto acogió un concierto de piano a cargo de Elsa Muñiz, que dejó la emoción a flor de piel entre los asistentes. El concierto en este emblemático lugar se conviritió en un homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, provocando fuertes emociones entre el público.
El acto forma parte de las actividades de las Xornadas Europeas do Patrimonio, en colaboración con Patrimonio de la Diputación de A Coruña, con la organización de diferentes eventos en lugares emblemáticos, como es el caso del dolmen de Dombate, considerado la catedral del megalitismo gallego.