La apertura de la intermodal de A Coruña elimina paradas de bus habituales para los vecinos de la Costa da Morte

La nueva estación intermodal de A Coruña comenzará a funcionar este martesFachada de la nueva estación de autobuses de A Coruña Patricia G. Fraga

Los usuarios de los autobuses que conectan la Costa da Morte con A Coruña tendrán que prestar especial atención a sus paradas habituales a partir de este martes. La apertura de la nueva estación intermodal supondrá el traslado de los servicios interurbanos a la nueva terminal y una reorganización de los recorridos de entrada y salida de la ciudad. Aunque la Xunta de Galicia asegura que las modificaciones serán mínimas y que no se eliminarán líneas ni expediciones, algunos de los cambios afectarán directamente a los lugares donde los pasajeros acostumbran a subir y bajar del autobús.

La principal novedad para los viajeros de Carballo y otros municipios de la comarca será la supresión de varias paradas de la ronda de Outeiro en determinados servicios. Se trata de puntos utilizados habitualmente por pasajeros que prefieren finalizar allí su desplazamiento, sin necesidad de continuar hasta la estación de autobuses. Su desaparición obligará a estos usuarios a modificar sus desplazamientos y buscar otras alternativas para llegar a sus destinos.

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La Dirección Xeral de Mobilidade comunicó al Concello de Carballo los cambios previstos en los itinerarios ante la necesidad de adaptar las rutas a la ubicación de la nueva terminal. Uno de los cambios más relevantes afecta a los autobuses que circulan por la avenida de Arteixo y que actualmente tienen su cabecera en la estación de autobuses. Desde el martes pasarán a finalizar su recorrido en la nueva intermodal, a la que accederán directamente.

Como consecuencia, se suprimirán las paradas de la ronda de Outeiro tanto en los recorridos de entrada como en los de salida de A Coruña. La Xunta justifica esta decisión por la proximidad de estos puntos a la nueva terminal.

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La supresión también afectará a los servicios que circulan por la avenida de Fisterra y tienen su cabecera en la nueva intermodal. Estos vehículos accederán a la terminal a través de la avenida de Fisterra, la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo, pero dejarán de detenerse en las paradas de la ronda. No obstante, la Xunta confirma que se mantendrá la parada de la avenida de Fisterra en los servicios de este corredor.

¿Qué ocurrirá con los autobuses que pasan por el centro?

No todas las líneas experimentarán las mismas modificaciones. Los servicios que circulan por el centro de A Coruña conservarán buena parte de sus recorridos actuales, aunque deberán adaptar el acceso a la nueva estación. En el caso de los autobuses del corredor de Fisterra que atraviesan el centro urbano, se mantendrá el itinerario habitual hasta Juan Flórez. Desde ese punto se dirigirán por la avenida de Arteixo hasta la intermodal.

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En sentido contrario, conservarán el recorrido urbano que realizan actualmente, con los ajustes necesarios para conectar con la nueva terminal. Por su parte, los servicios del corredor de Arteixo que tienen su cabecera o realizan parada en el Teatro Colón mantendrán su itinerario urbano habitual, incorporando únicamente el acceso directo a la intermodal.

En estas líneas se producirá otra modificación: quedará deshabilitada la parada de Costa da Palloza para los autobuses que salen de la ciudad desde el Teatro Colón. En lugar de detenerse allí, los vehículos se dirigirán directamente hacia la avenida de Alfonso Molina y la estación intermodal.

Por tanto, quienes utilizan las paradas del centro deberán comprobar el recorrido concreto de su línea, ya que algunas conservarán sus puntos de parada habituales y otras modificarán el tramo final del trayecto.

Cambios también para las conexiones de Cerceda

La reorganización de los accesos a la nueva estación también afectará a las conexiones entre Cerceda y A Coruña, aunque el Concello ha informado de que los servicios mantendrán sus recorridos generales con pequeños ajustes.

En el corredor de Monelos, los autobuses que entran y salen de A Coruña desde el Teatro Colón circularán directamente por la avenida de Alfonso Molina hasta la parada prevista en la avenida do Ferrocarril, situada en el exterior de la nueva terminal. Después continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a la avenida de Monelos.

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En el caso de los servicios del corredor de Alfonso Molina que finalizan en la intermodal, el acceso se realizará a través de las avenidas de San Cristovo, Enrique Salgado Torres y Arteixo. Para salir de la ciudad utilizarán la avenida de A Sardiñeira y la ronda de Outeiro, desde donde se incorporarán a Alfonso Molina.

Los autobuses de este mismo corredor que continúan hasta el Teatro Colón mantendrán su recorrido urbano de entrada y la parada de Alfonso Molina situada a la altura de la antigua estación de autobuses.

El Concello de Cerceda también ha informado de que la nueva parada de la avenida do Ferrocarril dará servicio a líneas de los corredores de A Pasaxe, Monelos y Alfonso Molina. Su puesta en funcionamiento definitiva dependerá de la finalización de las obras de acceso a la intermodal, cuya ejecución corresponde al Concello de A Coruña.