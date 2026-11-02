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Bergantiños

La Costa da Morte triunfa en Barcelona: “A nosa cociña é tamén unha maneira de contar quen somos”

Pulpo de Lira, patata de Coristanco y cerdo celta fueron los grandes protagonistas de la primera jornada del Gastronomic Forum

A. Pérez Cavolo
02/11/2026 20:41
Manuel Costiña, del Retiro da Costiña de Santa Comba y el vicepresidente provincial, Xosé Regueira, este lunes en el Gastronomic Forum de Barcelona
Manuel Costiña, del Retiro da Costiña de Santa Comba y el vicepresidente provincial, Xosé Regueira, este lunes en el Gastronomic Forum de Barcelona
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la gastronomía de la Costa da Morte fue una de las protagonistas de la primera jornada del Gastronomic Forum Barcelona, que arrancó este lunes con una destacada representación de los productos y profesionales de la comarca. El chef Manuel Costiña, al frente del restaurante Retiro da Costiña de Santa Comba, distinguido con dos estrellas Michelin, y la empresa Cárnicas Domínguez, de Vimianzo, participaron en las actividades organizadas por la Diputación de A Coruña, en las que tampoco faltó la patata de Coristanco.

El encuentro, que se celebra hasta el miércoles en el recinto Fira Gran Via, reúne a profesionales de la restauración y la industria alimentaria. La Diputación participa con un espacio propio, bajo el lema ‘A paisaxe que sabe’, que acoge más de veinte actividades entre demostraciones culinarias, degustaciones, catas y talleres.

Arrueiro de Laxe en el foro gastronómico de Barcelona

La patata de Coristanco, el pulpo de Lira y el cerdo celta llevan los sabores de la Costa da Morte a Barcelona

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Uno de los momentos destacados del lunes llegó con la intervención de Manuel Costiña en la Sala Taller. Bajo el título ‘1939-2026, de pais a fillos’, el cocinero ofreció una ponencia con degustación en la que recorrió los orígenes y la evolución de su propuesta gastronómica, estrechamente vinculada a la historia familiar del restaurante y al territorio.

La presentación permitió al público degustar tres productos: pulpo de Lira, patata de Coristanco y carne de raza cachena. Tres referencias con las que el cocinero mostró la relación entre la cocina, los productores y los paisajes de procedencia de los alimentos.

Durante la actividad, el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, reivindicó el papel de la gastronomía como expresión de la identidad del territorio. “A nosa cociña é tamén unha maneira de contar quen somos, de onde vimos e o valor do noso territorio. Detrás de cada produto hai unha paisaxe, unha tradición e o traballo de moitas persoas que queremos dar a coñecer e poñer en valor”, destacó.

Productos Cárnicos Domínguez de Vimianzo

Productos Cárnicos Domínguez exhibirá el sabor de la Costa da Morte en Barcelona

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La jornada también contó con la participación de Cárnicas Domínguez, que presentó su cerdo celta en un taller de armonías gastronómicas dirigido por el sumiller Alejandro Padín. Los asistentes pudieron probar los productos de la firma de Vimianzo acompañados por vinos de la Indicación Xeográfica Protexida Terras de Betanzos. La empresa volverá a tener presencia este martes, con una nueva presentación dedicada a sus productos de cerdo celta.

La representación comarcal se ampliará también durante la segunda jornada con la participación de Víctor Basante, del restaurante Arrueiro de Laxe, que ofrecerá una demostración culinaria dentro del programa provincial.

Regueira destacó la importancia de aprovechar este escaparate para mostrar el trabajo de los cocineros y productores gallegos. “Queremos trasladar a esencia da nosa paisaxe a través do sabor”, señaló, al tiempo que defendió la relación entre tradición, innovación y actividad económica.

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