Los concellos de la Costa da Morte recibirán más fondos provinciales el próximo año

Valentín González Formoso, compareciendo este lunes en el Parlamento gallego para presentar las cuentas de la Diputación D.C.

Los concellos de la Costa da Morte dispondrán el próximo año de mayores recursos procedentes de la Diputación de A Coruña, que incrementará un 14,6% su presupuesto para 2027, hasta alcanzar los 293,93 millones de euros. Las cuentas provinciales, presentadas este lunes por su presidente, Valentín González Formoso, en el Parlamento de Galicia, contemplan un aumento de las principales líneas de financiación municipal, especialmente del Plan Único (POS+), que alcanzará los 92 millones de euros.

El incremento presupuestario beneficiará al conjunto de los municipios de la provincia, incluidos los de la Costa da Morte, que podrán acceder a mayores recursos para financiar obras, servicios públicos y otras necesidades municipales.

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La Diputación pondrá a disposición directa de los concellos un total de 115,16 millones de euros durante 2027, sumando los recursos del Plan Único y las convocatorias de subvenciones ya publicadas. Se trata de una de las principales partidas de unas cuentas que alcanzarán su máximo histórico gracias al aumento de las transferencias procedentes del Estado.

El POS+ contará con 92 millones de euros, un 4,54% más que en el presente ejercicio. Dentro de esta cantidad se incluye una línea específica de ocho millones destinada al POS Social. Este programa constituye una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos de la Costa da Morte, que utilizan sus fondos tanto para ejecutar inversiones en infraestructuras como para afrontar determinados gastos municipales.

Más financiación para la ayuda a domicilio

Otra de las novedades de los presupuestos provinciales para 2027 afecta al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), especialmente relevante para los municipios rurales y con población envejecida.

La Diputación elevará de 14 a 16 euros el importe financiado por cada hora de atención, lo que supone un incremento de dos euros por hora. La institución prevé financiar un total de 395.804 horas de asistencia a personas mayores en el ámbito rural. Esta medida permitirá reforzar la aportación provincial a un servicio cuyo coste constituye una de las principales preocupaciones económicas de numerosos concellos.

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También aumentarán los recursos destinados al Plan de Empleo Local (PEL), que contará con 18,8 millones de euros, un 15,34% más que en 2026. El programa contempla medidas de apoyo al tejido empresarial y al empleo, con especial atención a los autónomos de municipios de menos de 10.000 habitantes.

La financiación provincial se extenderá igualmente a las infraestructuras viarias. Las cuentas reservan 37,39 millones de euros para la conservación y mejora de los 2.050 kilómetros que integran la red de carreteras de titularidad provincial.

El presupuesto de la Diputación alcanzará los 293,93 millones de euros, lo que representa 33,3 millones más que en el ejercicio anterior. Según explicó González Formoso durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento gallego, este incremento será posible gracias al aumento de las transferencias del Estado.

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La institución provincial mantendrá, además, la deuda a cero por décimo año consecutivo, sin necesidad de recurrir a operaciones de crédito. Entre las restantes actuaciones previstas figuran el desarrollo de las Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores en As Pontes, Rianxo y Ordes, así como una partida de 1,34 millones de euros para el proyecto de digitalización ‘Xemelgo Dixital Provincial de Calidade de Vida’, que cuenta con una inversión total de 3,36 millones, incluidos fondos de Red.es.

La Diputación también destacó los resultados de MercaNaVila, su programa de apoyo al comercio local en municipios de menos de 20.000 habitantes, que ya ha movilizado más de 6,4 millones de euros en ventas y 2,82 millones en descuentos.

Formoso advierte de las dificultades económicas de los concellos

La presentación de las cuentas estuvo acompañada de una advertencia del presidente provincial sobre la situación financiera de las administraciones locales. González Formoso aseguró que los concellos “están ao borde do crack financieiro afixiados polos custes” y que atraviesan “serias dificultades operativas” para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos.

El presidente de la Diputación atribuyó esta situación al encarecimiento de la energía, la recogida de residuos, la depuración y la atención a domicilio, así como a la asunción de competencias que, según denunció, corresponden a otras administraciones y no cuentan con financiación suficiente.

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Formoso comparó el esfuerzo económico de la Diputación con el de la Xunta de Galicia. Según los datos expuestos en el Parlamento, el Fondo de Cooperación Local autonómico contará con 203 millones de euros para los 313 municipios gallegos, una cantidad equivalente al 1,3% del presupuesto de la comunidad.

Frente a ello, señaló que la Diputación destina el 28,28% de sus recursos directos a la asistencia municipal. Aunque reconoció el incremento del 8,4% previsto por la Xunta para el Fondo de Cooperación Local, consideró que sigue siendo insuficiente. “Recoñecendo o avance, resulta insuficiente”, afirmó.

El presidente provincial también denunció que la Diputación asume gastos correspondientes a competencias autonómicas. En concreto, cifró en 20,15 millones de euros el mantenimiento de seis centros educativos y de atención a menores, con un déficit neto anual de 18,98 millones.

Según sostuvo, esos recursos podrían destinarse directamente a los concellos si la Administración autonómica asumiese íntegramente su financiación. En este contexto, defendió la necesidad de una reforma del sistema de financiación local que permita garantizar la prestación de los servicios públicos.