Así es por dentro la nueva estación de autobuses de A Coruña: la intermodal ya está en marcha

La nueva intermodal de A Coruña se inauguró este martesNueva estaciÃ³n de buses de A CoruÃ±a. Apertura de la nueva terminal Javier Alborés

Entre la confusión y la curiosidad. Así se estrenó este martes, 3 de noviembre, la nueva estación de autobuses de A Coruña, que inaugura la intermodal que se convertirá en la gran infraestructura de transportes de la ciudad.

Los pasajeros entraron en la nueva dársena de buses este martes, buscando sus nuevas zonas para coger el autobús y, a la vez, disfrutando también de las instalaciones.

La apertura de la intermodal de A Coruña elimina paradas de bus habituales para los vecinos de la Costa da Morte Más información

La odisea del bus directo A Coruña-Carballo: tres cuartos de hora de cola para asegurar asiento en un viaje de 38 minutos Más información

El estreno dejó también algunos problemas, como los de los buseros para entrar y salir, o también quejas por la estrechez del carril de los taxis, por parte de los conductores.

Los viajeros, en su mayoría, consideran que es mejor esta estación, tanto por espacio como por modernidad, pero muchos aún desconocen cuáles serán las paradas que se suprimen con los cambios. Para ayudarles, la Xunta ha repartido trípticos informativos en la estación.