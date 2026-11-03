Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Así es por dentro la nueva estación de autobuses de A Coruña: la intermodal ya está en marcha

Este 3 de noviembre se inauguró la primera parte de la gran infraestructura de transportes de la ciudad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
03/11/2026 17:35
La nueva intermodal de A Coruña se inauguró este martesNueva estaciÃ³n de buses de A CoruÃ±a. Apertura de la nueva terminal
La nueva intermodal de A Coruña se inauguró este martesNueva estaciÃ³n de buses de A CoruÃ±a. Apertura de la nueva terminal
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Entre la confusión y la curiosidad. Así se estrenó este martes, 3 de noviembre, la nueva estación de autobuses de A Coruña, que inaugura la intermodal que se convertirá en la gran infraestructura de transportes de la ciudad.

Los pasajeros entraron en la nueva dársena de buses este martes, buscando sus nuevas zonas para coger el autobús y, a la vez, disfrutando también de las instalaciones.

La nueva estación intermodal de A Coruña comenzará a funcionar este martesFachada de la nueva estación de autobuses de A Coruña

La apertura de la intermodal de A Coruña elimina paradas de bus habituales para los vecinos de la Costa da Morte

Más información
Las colas para el bus directo entre A Coruña y Carballo, esta semana en la estación herculina

La odisea del bus directo A Coruña-Carballo: tres cuartos de hora de cola para asegurar asiento en un viaje de 38 minutos

Más información

El estreno dejó también algunos problemas, como los de los buseros para entrar y salir, o también quejas por la estrechez del carril de los taxis, por parte de los conductores.

Los viajeros, en su mayoría, consideran que es mejor esta estación, tanto por espacio como por modernidad, pero muchos aún desconocen cuáles serán las paradas que se suprimen con los cambios. Para ayudarles, la Xunta ha repartido trípticos informativos en la estación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

La nueva intermodal de A Coruña se inauguró este martesNueva estaciÃ³n de buses de A CoruÃ±a. Apertura de la nueva terminal

Así es por dentro la nueva estación de autobuses de A Coruña: la intermodal ya está en marcha
Dani Sánchez
Manuel Costiña, del Retiro da Costiña de Santa Comba y el vicepresidente provincial, Xosé Regueira, este lunes en el Gastronomic Forum de Barcelona

La Costa da Morte triunfa en Barcelona: “A nosa cociña é tamén unha maneira de contar quen somos”
A. Pérez Cavolo
Estudiantes y profesoras durante la visita

El Melga recibe a sus primeros visitantes después de las obras de mejora efectuadas
Manuel Froxán Rial
Campamento de Navidad de 2025

Abierto el plazo para solicitar plaza en el campamento de Navidad ‘Un feitizo no bosque’ de Coristanco
A. Pérez Cavolo