Cosmética natural de la mano de Íntegro

Un stand con productos elaborados por Íntegro Raúl López Molina

La asociación Íntegro organiza para el jueves 12 de noviembre un obradoiro de cosmética natural de la mano de Garviñe Edreira. Será en las instalaciones de la entidad en Nantón, en Cabana de Bergantiños, en horario de 15.30 a 16.30 horas, y está dirigido a todas las personas interesadas en descubrir alternativas naturales para el cuidado de la piel.

La propuesta busca combinar aprendizaje y bienestar en un ambiente distendido, ofreciendo a las personas asistentes la posibilidad de conocer productos naturales y nuevas opciones para incorporar a su cuidado personal, al tiempo que disfrutan de un momento de relajación y convivencia en grupo.

La participación tendrá un coste de 5 euros, que se abonarán en efectivo el mismo día del obradoiro. Además, los asistentes tendrán la opción de adquirir productos durante la actividad. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de info@integro.es o llamando a los teléfonos de la entidad.