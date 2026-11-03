Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Cosmética natural de la mano de Íntegro

La entidad organiza un obradoiro para el día 14 de noviembre en su sede de Nantón, en Cabana

Diana Bergara
03/11/2026 21:06
FestIgual de Íntegro (21)
Un stand con productos elaborados por Íntegro
Raúl López Molina
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La asociación Íntegro organiza para el jueves 12 de noviembre un obradoiro de cosmética natural de la mano de Garviñe Edreira. Será en las instalaciones de la entidad en Nantón, en Cabana de Bergantiños, en horario de 15.30 a 16.30 horas, y está dirigido a todas las personas interesadas en descubrir alternativas naturales para el cuidado de la piel. 

La propuesta busca combinar aprendizaje y bienestar en un ambiente distendido, ofreciendo a las personas asistentes la posibilidad de conocer productos naturales y nuevas opciones para incorporar a su cuidado personal, al tiempo que disfrutan de un momento de relajación y convivencia en grupo. 

La participación tendrá un coste de 5 euros, que se abonarán en efectivo el mismo día del obradoiro. Además, los asistentes tendrán la opción de adquirir productos durante la actividad. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de info@integro.es o llamando a los teléfonos de la entidad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El ministro de Transportes, Óscar Puente

Puente dimite tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"
EFE
Presentación del cartel del 25N en A Laracha

A Laracha pone el foco en los niños y adolescentes para prevenir las violencias machistas
Diana Bergara
Jose Pardiñas Alvite

José Pardiñas lleva a A Laracha su obra 'En vísperas de nada'
redacción carballo
FestIgual de Íntegro (21)

Cosmética natural de la mano de Íntegro
Diana Bergara