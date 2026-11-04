La pontecesana Encarna Rodríguez Barca asume la Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Es profesora de inglés en el IES Eduardo Pondal, donde ejerce como jefa de departamento.
La pontecesana Encarna Rodríguez Barca es la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mantuvo este miércoles un encuentro con la nueva responsable provincial para darle la bienvenida y trasladarle las principales líneas de actuación que deberá seguir al frente de la institución.
Rodríguez Barca, nacida en Ponteceso en 1976, cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la enseñanza. Es licenciada en Filología Inglesa y posee el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidade da Coruña. Desde 2002 ejerce como profesora de inglés en educación secundaria y actualmente ocupa la jefatura del departamento de esta especialidad en el IES Eduardo Pondal de Ponteceso.
Durante la reunión celebrada este miércoles, Pedro Blanco encomendó a la nueva subdelegada dar continuidad al trabajo desarrollado por sus predecesores y mantener una relación próxima con los ciudadanos, las administraciones y las instituciones de la provincia. El delegado incidió en la importancia de contar con una Subdelegación eficaz, abierta y accesible, capaz de responder a las necesidades de la población.