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Bergantiños

La pontecesana Encarna Rodríguez Barca asume la Subdelegación del Gobierno en A Coruña

Es profesora de inglés en el IES Eduardo Pondal, donde ejerce como jefa de departamento.

A. Pérez Cavolo
04/11/2026 12:50
Pedro Blanco con Encarna Rodríguez, nueva subdelegada del Gobierno
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La pontecesana Encarna Rodríguez Barca es la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mantuvo este miércoles un encuentro con la nueva responsable provincial para darle la bienvenida y trasladarle las principales líneas de actuación que deberá seguir al frente de la institución.

Rodríguez Barca, nacida en Ponteceso en 1976, cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la enseñanza. Es licenciada en Filología Inglesa y posee el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidade da Coruña. Desde 2002 ejerce como profesora de inglés en educación secundaria y actualmente ocupa la jefatura del departamento de esta especialidad en el IES Eduardo Pondal de Ponteceso.

Durante la reunión celebrada este miércoles, Pedro Blanco encomendó a la nueva subdelegada dar continuidad al trabajo desarrollado por sus predecesores y mantener una relación próxima con los ciudadanos, las administraciones y las instituciones de la provincia. El delegado incidió en la importancia de contar con una Subdelegación eficaz, abierta y accesible, capaz de responder a las necesidades de la población.

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