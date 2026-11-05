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Bergantiños

Castañas y artesanía para disfrutar del otoño en Laxe 

El pabellón polideportivo acoge el sábado el XV Magosto y la Mostra de Artesanía 

Diana Bergara
05/11/2026 22:22
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Magosto en Laxe en una pasada edición
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Los vecinos de Laxe disfrutarán este sábado de su tradicional Magosto y la Mostra de Artesanía, que llega a su edición número 15. El polideportivo municipal acogerá acogerá una nueva cita con la tradición y la artesanía para niños y adultos. 

A partir de las cinco de la tarde comenzará la muestra de artesanía con trabajos de cuero, cestería, encaje de bolillos, madera, olería o bisutería, entre otros. Como es habitual, habrá castañas y bebidas gratuitas para todos los asistentes. Además, los niños podrán disfrutar con los hinchables y también habrá obradoiros y photocall. La fiesta se prolongará  hasta las 20.00 horas. 

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