Castañas y artesanía para disfrutar del otoño en Laxe 

Magosto en Laxe en una pasada edición IG

Los vecinos de Laxe disfrutarán este sábado de su tradicional Magosto y la Mostra de Artesanía, que llega a su edición número 15. El polideportivo municipal acogerá acogerá una nueva cita con la tradición y la artesanía para niños y adultos.

A partir de las cinco de la tarde comenzará la muestra de artesanía con trabajos de cuero, cestería, encaje de bolillos, madera, olería o bisutería, entre otros. Como es habitual, habrá castañas y bebidas gratuitas para todos los asistentes. Además, los niños podrán disfrutar con los hinchables y también habrá obradoiros y photocall. La fiesta se prolongará hasta las 20.00 horas.