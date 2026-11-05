De las estrellas al percebe: ocho experiencias para descubrir la Costa da Morte en noviembre

Taller de Nacho Porto Dani Keral

La Costa da Morte ofrecerá durante el fin de semana del 13 al 15 de noviembre ocho experiencias guiadas para descubrir algunos de sus espacios naturales, tradiciones y recursos patrimoniales. Desde una observación de las estrellas en Camariñas hasta una visita al cabo Roncudo acompañados por el percebeiro y escritor Suso Lista, la programación organizada por la Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) propone diferentes maneras de conocer el territorio, tanto para sus habitantes como para quienes lo visitan.

Las actividades servirán de antesala al VI Encontro de Turismo da Costa da Morte, que se celebrará el martes 17 de noviembre en el Parador de Muxía. La propuesta combina naturaleza, artesanía, arqueología, patrimonio industrial y cultura marinera, con recorridos conducidos por profesionales y personas conocedoras de cada ámbito.

El programa comenzará el viernes 13 con una visita a la lonja de Malpica dirigida a la Asociación Íntegro, concebida para acercar la actividad pesquera a sus participantes desde una perspectiva inclusiva. Ese mismo día, a las 19.00 horas, el mirador del Alto da Vela, en Camariñas, acogerá una sesión de astroturismo con Virxinia Barros. La experiencia permitirá conocer el firmamento, las historias mitológicas asociadas a las estrellas y su relación histórica con la navegación.

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La jornada del sábado 14 estará dedicada principalmente al patrimonio cultural e histórico. A las 11.00 horas se desarrollará una visita al taller y la casa-museo del ceramista Nacho Porto, en Carnota, mientras que a las 12.00 está previsto un recorrido por la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee. Esta última actividad permitirá aproximarse a una industria que tuvo una importante presencia en la zona y que formó parte de la vida laboral de numerosas familias.

Por la tarde, a las 16.00 horas, la arqueología será protagonista en Brandomil, en el municipio de Zas. Tania Carreira conducirá una visita por distintos elementos del patrimonio local, entre ellos la Ponte Vella, el castro y los restos de la domus romana de Pedra do Altar. El recorrido permitirá acercarse a diferentes etapas históricas a través de los vestigios conservados en este enclave.

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El domingo 15 comenzará con una ruta de ocho kilómetros por la Senda do Xallas, en Mazaricos, prevista para las 10.00 horas. Dos horas después, A Laracha acogerá una caminata botánica con degustación silvestre dirigida por Sabores Espontáneos, una actividad que combinará la observación de la vegetación con el conocimiento de sus posibles usos gastronómicos.

La programación concluirá a las 16.30 horas en el cabo Roncudo, en Ponteceso, donde el percebeiro y escritor Suso Lista ejercerá de guía para explicar las particularidades de su oficio y la relación de Corme con el mar. La experiencia ofrecerá a los participantes la posibilidad de conocer de primera mano una actividad estrechamente vinculada a la identidad marinera de la Costa da Morte.

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Todas las propuestas cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa.

Las actividades precederán al VI Encontro de Turismo, que reunirá en el Parador Costa da Morte a representantes institucionales, profesionales y entidades del sector para analizar los retos del destino.