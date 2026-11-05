Mariña Lestón lleva su 'Cartografía dun naufraxio' a Malpica

La joven fisterrana Mariña Lestón Anxo Beiro

La XXII Mostra de Teatro de Malpica continúa este viernes con el espectáculo 'Costa da Morte, cartografía dun naufraxio', de la joven fisterrana Mariña Lestón. La obra, de 50 minutos de duración, se podrá ver en el auditorio del centro cívico, a partir de las 20.30 horas.

El ciclo teatral seguirá el próximo viernes 13 con la proyección del documental 'Ao son da nova regueira', de Manolo Maseda y Saúl Rivas, producida por X. A. Touriñán. La programación, que arrancaba el pasado 30 de octubre con 'O Proceso', de Malasombra Producións, seguirá todos los fines de semana hasta el 11 de diciembre, que pondrá punto y final con el mago Teto.