Un viaje por la historia y el patrimonio de Laxe desde cada iglesia

Iglesia Santa María da Atalia de Laxe IG

Los vecinos de la comarca podrán disfrutar de un viaje por la historia, el patrimonio y la cultura del concello de Laxe desde cada una de sus iglesias parroquiales. El Concello prepara las II Xornadas de Turismo Arquitectónico, Patrimonial y Cultural, que darán comienzo el próximo 14 de noviembre y se prolongarán hasta mediados de diciembre.

La programación combina historia, cultura y música en directo. Los templos se convertirán en es escenarios únicos para descubrir y disfrutar del territorio, además de la música de artistas de la comarca.

El profesor de Geografía e Historia Luis Giadás ofrecerá una charla arquitectónica en cada una de las iglesias para acercar su historia y sus valores patrimoniales (17.30 horas), y al finalizar será el turno de los diferentes conciertos (18.00 horas).

Las jornadas arrancarán el sábado 14 de noviembre en la iglesia Santa María de Serantes, primero con la charla de Luis Giadás y después con la música de Irma Macías y Luis Pinto. Continuarán al día siguiente en Santo Estevo de Soesto con Icía Varela.

El sábado 21 de noviembre se trasladan a la iglesia Santa María da Atalaia de Laxe, con Luis Giadás y la música de Pablo y Eloy. Al día siguiente llegan al templo San Simón de Nande, con Icía Varela.

El sábado 5 de diciembre llegan las charlas y la música a la iglesia Santiago de Traba, con Irma Macías y Luis Pinto. El domingo 13 finalizan las jornadas en el templo de San Mamede de Sarces, con el concierto de Pablo y Eloy.