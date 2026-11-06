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Bergantiños

El Gobierno rebaja a 6.000 euros la inversión mínima para acceder a ayudas en municipios rurales de transición justa

Cerceda es uno de los municipios beneficiados por la medida

Redacción Carballo
06/11/2026 20:24
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha modificado las bases de sus ayudas empresariales en zonas de transición justa para reducir de 30.000 a 6.000 euros la inversión mínima exigida a pequeños proyectos en municipios de reto demográfico, según ha informado el departamento. 

La reforma, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende beneficiar a pequeños negocios y servicios de proximidad, sobre todo en localidades de menos de 500 habitantes, donde las inversiones necesarias para poner en marcha o mantener una actividad suelen ser de menor cuantía. Asimismo, flexibiliza los requisitos de ejecución de las inversiones para facilitar el desarrollo de los proyectos y favorecer la creación y el mantenimiento del empleo. Esta medida busca apoyar especialmente a los proyectos industriales que requieren autorizaciones ambientales, licencias de actividad u otros permisos administrativos antes de iniciar sus inversiones. 

En concreto, las nuevas bases eliminan la exigencia de haber ejecutado y pagado al menos el 15% de la inversión subvencionable durante los nueve primeros meses desde la concesión de la ayuda. En su lugar, las empresas deberán acreditar una ejecución mínima del 8% en el momento de solicitar una prórroga del proyecto, solicitud que podrán presentar a los dos años de la concesión. 

Además, la reforma introduce una mayor proporcionalidad en los casos de incumplimiento parcial de los compromisos de inversión o creación de empleo, de modo que la reducción de la subvención se aplique únicamente sobre la parte correspondiente al compromiso incumplido, en lugar de afectar al conjunto de la ayuda. 

Transición Ecológica ha informado de que estas mejoras se incorporarán a las dos nuevas convocatorias que prepara el Instituto para la Transición Justa (ITJ), que tendrán una dotación conjunta de 50 millones de euros. Una estará destinada a proyectos empresariales generadores de empleo y la otra a pequeños proyectos de inversión.

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