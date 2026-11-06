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Bergantiños

El IES de Ponteceso forma a su alumnado para mejorar la convivencia escolar

El centro apuesta por dar protagonismo a los jóvenes en la prevención y resolución de conflictos

Diana Bergara
06/11/2026 09:00
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El IES Eduardo Pondal de Ponteceso da un paso firme en su compromiso de bienestar escolar con las jornadas de formación para su nuevo equipo de alumnado ayudante. La iniciativa, diseñada y coordinada por el equipo de Convivencia y Bienestar del centro educativo, busca dar protagonismo directo a los jóvenes en el acompañamiento de los compañeros, así como en la prevención y resolución de pequeños conflictos o malentendidos dentro de las aulas.

Los integrantes fueron elegidos mediante una votación de los propios alumnos, que eligieron a los que consideraban más adecuados para ejercer ese rol de apoyo. Tras la elección, todos los seleccionados aceptaron voluntariamente el compromiso de formar parte de este proyecto.

A capacitación específica, esencial para el desarrollo de sus funciones, se llevó a cabo el martes y miércoles. La formación fue impartida por Jeni Herbón, psicóloga jurídico-forense, mediadora, creadora de ConVive+ y reconocida experta en convivencia positiva y mediación, que presentó casos teóricos y prácticos ante los estudiantes. Los menores asumieron un compromiso de confidencialidad estricto para garantizar la máxima discreción y el respeto a la privacidad en todas sus intervenciones. 

Desde el equipo de convivencia quieren agradecer a todos los agentes implicados que hicieron posible esta iniciativa: alumnado, familias y profesorado así como la colaboración del área de Educación y Servicios Sociais del Concello de Ponteceso por su respaldo y por la cesión de las instalaciones de la biblioteca para las jornadas de formación. 

"Con este proxecto, quérese consolidar un modelo educativo baseado no diálogo, a empatía e a solidariedade, poñendo as ferramentas de mediación en mans das propias mozas e mozos para construír unha contorna máis segura e respectuosa", subrayan desde el centro educativo. 

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