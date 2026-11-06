El IES de Ponteceso forma a su alumnado para mejorar la convivencia escolar

Formación de los equipos de ayuda del instituto IES

El IES Eduardo Pondal de Ponteceso da un paso firme en su compromiso de bienestar escolar con las jornadas de formación para su nuevo equipo de alumnado ayudante. La iniciativa, diseñada y coordinada por el equipo de Convivencia y Bienestar del centro educativo, busca dar protagonismo directo a los jóvenes en el acompañamiento de los compañeros, así como en la prevención y resolución de pequeños conflictos o malentendidos dentro de las aulas.

Los integrantes fueron elegidos mediante una votación de los propios alumnos, que eligieron a los que consideraban más adecuados para ejercer ese rol de apoyo. Tras la elección, todos los seleccionados aceptaron voluntariamente el compromiso de formar parte de este proyecto.

A capacitación específica, esencial para el desarrollo de sus funciones, se llevó a cabo el martes y miércoles. La formación fue impartida por Jeni Herbón, psicóloga jurídico-forense, mediadora, creadora de ConVive+ y reconocida experta en convivencia positiva y mediación, que presentó casos teóricos y prácticos ante los estudiantes. Los menores asumieron un compromiso de confidencialidad estricto para garantizar la máxima discreción y el respeto a la privacidad en todas sus intervenciones.

Desde el equipo de convivencia quieren agradecer a todos los agentes implicados que hicieron posible esta iniciativa: alumnado, familias y profesorado así como la colaboración del área de Educación y Servicios Sociais del Concello de Ponteceso por su respaldo y por la cesión de las instalaciones de la biblioteca para las jornadas de formación.

"Con este proxecto, quérese consolidar un modelo educativo baseado no diálogo, a empatía e a solidariedade, poñendo as ferramentas de mediación en mans das propias mozas e mozos para construír unha contorna máis segura e respectuosa", subrayan desde el centro educativo.