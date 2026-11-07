El BNG exige a la Xunta que tome medidas para regenerar los bancos marisqueros en Camariñas

El parlamentario del BNG Óscar Insua

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Ínsua, defenderá el martes en el Parlamento gallego una iniciativa sobre las diversas medidas que la Xunta debe de impulsar para regenerar los bancos marisqueros en Camariñas y mejorar la situación económica de las mariscadoras.

Los nacionalistas ya llevan tiempo reclamando ayudas para este colectivo, que se encuentra inactivo por falta de productividad del recurso, e insisten en que se deben tomar medidas activas y correctivas urgentes para evitar que desaparezca la actividad. Además, lamentan que el PP no apoyase ninguna de las propuestas presentadas por su grupo.