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Bergantiños

El BNG exige a la Xunta que tome medidas para regenerar los bancos marisqueros en Camariñas

El diputado Óscar Ínsua defenderá actuaciones urgentes el Parlamento la próxima semana

Diana Bergara
07/11/2026 19:39
El parlamentario del BNG Óscar Insua
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El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Ínsua, defenderá el martes en el Parlamento gallego una iniciativa sobre las diversas medidas que la Xunta debe de impulsar para regenerar los bancos marisqueros en Camariñas y mejorar la situación económica de las mariscadoras

Los nacionalistas ya llevan tiempo reclamando ayudas para este colectivo, que se encuentra inactivo por falta de productividad del recurso, e insisten en que se deben tomar medidas activas y correctivas urgentes para evitar que desaparezca la actividad. Además, lamentan que el PP no apoyase ninguna de las propuestas presentadas por su grupo.

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