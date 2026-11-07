Íntegro prepara un encuentro de mujeres para conversar sobre violencia 

Mujeres participantes en el Festigual de Íntegro Raúl López Molina

La asociación Íntegro organizará el martes 24 de noviembre un encuentro de mujeres con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Se pretende crear un espacio abierto de participación en el que mujeres con y sin discapacidad puedan conversar alrededor de las distintas formas de violencia, compartir experiencias y expresar como viven y sienten esta realidad.

Además, se busca dar visibilidad a las experiencias de las mujeres con discapacidad, que pueden afrontar situaciones específicas de violencia y discriminación que no siempre reciben la atención necesaria. A actividad será a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de Íntegro y estará abierta a todas las mujeres interesadas en participar, aunque no formen pare de la entidad.

Las participantes deberán de confirmar su asistencia antes del 20 de noviembre en el correo electrónico info@integro.es o en el teléfono 981 734 985.