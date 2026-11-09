Las familias de los trabajadores de Sogama conocen las instalaciones de Cerceda

La visita de los familiares de los trabajadores de Sogama al complejo medioambiental de Cerceda Sogama

Las instalaciones de Sogama en Cerceda recibieron durante dos jornadas la visita de familiares de los trabajadores de la Planta de Clasificación de Envases, que pudieron conocer de primera mano cómo funciona el complejo medioambiental y qué recorrido siguen los residuos que llegan a sus instalaciones. Los encuentros, celebrados los días 30 de octubre y 6 de noviembre, fueron organizados por la empresa contratista Prezero en colaboración con la Sociedade Galega do Medio Ambiente.

La iniciativa permitió a los participantes familiarizarse con los procesos de tratamiento de residuos que desarrolla la entidad pública. En concreto, conocieron el funcionamiento de la planta en la que se separan, según su tipología, los materiales depositados en el contenedor amarillo para enviarlos posteriormente a los centros de reciclaje. También recibieron explicaciones sobre el tratamiento del resto de los residuos urbanos, incluidos aquellos no reciclables que se destinan a la producción de energía eléctrica.

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Técnicos de Sogama se encargaron de guiar las visitas y explicar las distintas fases del proceso. El programa incluyó un recorrido virtual por el complejo, que permitió a las familias acceder visualmente a zonas que no pueden visitarse a pie debido a las restricciones de seguridad. Las explicaciones se completaron con juegos, actividades de grupo y un coloquio en el que los asistentes pudieron plantear preguntas y trasladar sus impresiones.

Durante los encuentros también se abordó la dimensión de las instalaciones de Cerceda, que reciben y tratan residuos urbanos procedentes de 304 concellos gallegos, con una población conjunta superior a los 2,3 millones de habitantes. Otro de los asuntos tratados fue su repercusión en el empleo local. Según los datos facilitados por Sogama, la actividad de la compañía genera alrededor de 1.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y aproximadamente el 15% de la población de Cerceda trabaja en ella.

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El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, destacó la importancia de este tipo de encuentros para acercar la actividad de la empresa pública a las familias de su plantilla. “Estes encontros son o resultado do afán de transparencia que sempre nos caracterizou e constitúen unha oportunidade para que as familias coñezan de primeira man a realidade desta Sociedade pública”, señaló.