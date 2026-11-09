Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Las jornadas micológicas de Cee dan paso a las de A Laracha y Vimianzo

Buenos ejemplares recogidos en las Xornadas da Costa da Morte, que se exhibieron en Cee 

Diana Bergara
09/11/2026 20:06
Exposición de setas en Cee
Exposición de setas en Cee
CC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las XXV Xornadas Micológicas Costa da Morte, organizadas por la Asociación Pan de Raposo, tuvieron el fin de semana las actividades principales en Cee, con la exhibición de ejemplares, charlas y degustaciones. Las charlas corrieron a cargo de los expertos José Manuel Marcote y Raquel Poncini y las degustaciones se realizaron en el hotel A Marina, Mesón As Viñas y O Recreo. 

En la salida al monte se recogieron buenos ejemplares, aunque algo menos que en otras ocasiones debido a la falta de agua de este verano y otoño. 

La próxima cita con la micología en la Costa da Morte será A Laracha. El próximo sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la XIII Xornada Micolóxica As Setas da Laracha, con salida a las 10.00 horas del área recreativa de Gabenlle para la recogida de ejemplares. 

Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar un obradoiro para su identificación en la Casa de Cultura, dirigido por los expertos Raquel Poncini y Pablo Cuadrado. Los interesados en participar deberán de anotarse en alaracha.gal, con preferencia para los empadronados en el municipio larachés.

La siguiente cita será en Vimianzo el 22 de noviembre, en una jornada dirigida por Roberto Montes Papín. A las 9.30 horas habrá una charla en la Casa de Cultura, y a continuación, salida al monte para la recogida de setas. A las 13.15 horas está prevista su clasificación, para culminar con una degustación.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Ruta por los petroglifos de Vimianzo en una pasada edición

Laxe descubre los grabados de sus antepasados con la Ruta de los Petroglifos
redacción carballo
Magosto y Mostra de Artesanía en Laxe

La parroquia larachesa de Montemaior acoge su II Magosto el sábado 21 de noviembre
Diana Bergara
Arreglos florales en Bértoa

Más de un centenar de personas "remocea" con los arreglos florales en Carballo
Diana Bergara
Exposición de setas en Cee

Las jornadas micológicas de Cee dan paso a las de A Laracha y Vimianzo
Diana Bergara