Las jornadas micológicas de Cee dan paso a las de A Laracha y Vimianzo

Exposición de setas en Cee CC

Las XXV Xornadas Micológicas Costa da Morte, organizadas por la Asociación Pan de Raposo, tuvieron el fin de semana las actividades principales en Cee, con la exhibición de ejemplares, charlas y degustaciones. Las charlas corrieron a cargo de los expertos José Manuel Marcote y Raquel Poncini y las degustaciones se realizaron en el hotel A Marina, Mesón As Viñas y O Recreo.

En la salida al monte se recogieron buenos ejemplares, aunque algo menos que en otras ocasiones debido a la falta de agua de este verano y otoño.

La próxima cita con la micología en la Costa da Morte será A Laracha. El próximo sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la XIII Xornada Micolóxica As Setas da Laracha, con salida a las 10.00 horas del área recreativa de Gabenlle para la recogida de ejemplares.

Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar un obradoiro para su identificación en la Casa de Cultura, dirigido por los expertos Raquel Poncini y Pablo Cuadrado. Los interesados en participar deberán de anotarse en alaracha.gal, con preferencia para los empadronados en el municipio larachés.

La siguiente cita será en Vimianzo el 22 de noviembre, en una jornada dirigida por Roberto Montes Papín. A las 9.30 horas habrá una charla en la Casa de Cultura, y a continuación, salida al monte para la recogida de setas. A las 13.15 horas está prevista su clasificación, para culminar con una degustación.