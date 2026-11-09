Bergantiños
Laxe descubre los grabados de sus antepasados con la Ruta de los Petroglifos
La caminata será el viernes 13, con salida del Campo do Bañal, en Traba
El Concello de Laxe invita a participar en la Ruta de los Petroglifos Pedra Xestosa el próximo viernes 13 de noviembre. Se trata de una oportunidad única para descubrir y conocer de cerca las huellas que dejaron nuestros
antepasados grabadas en la piedra.
Las personas que deseen participarán deberán de anotarse en las oficinas municipales cuanto antes, ya que hay límite de plazas. El punto de encuentro será a las seis de la tarde en el Campo do Bañal, en Traba. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Cultura, Hostelería y Comercio. Los participantes podrán disfrutar del patrimonio arqueológico, de la naturaleza y de la riqueza histórica del entorno.