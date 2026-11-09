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Bergantiños

Laxe descubre los grabados de sus antepasados con la Ruta de los Petroglifos 

La caminata será el viernes 13, con salida del Campo do Bañal, en Traba

Redacción Carballo
09/11/2026 21:30
Ruta por los petroglifos de Vimianzo en una pasada edición
Ruta por petroglifos de la comarca
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El Concello de Laxe invita a participar en la Ruta de los Petroglifos Pedra Xestosa el próximo viernes 13 de noviembre. Se trata de una oportunidad única para descubrir y conocer de cerca las huellas que dejaron nuestros  

antepasados grabadas en la piedra. 

Las personas que deseen participarán deberán de anotarse en las oficinas municipales cuanto antes, ya que hay límite de plazas. El punto de encuentro será a las seis de la tarde en el Campo do Bañal, en Traba. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Cultura, Hostelería y Comercio. Los participantes podrán disfrutar del patrimonio arqueológico, de la naturaleza y de la riqueza histórica del entorno. 

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