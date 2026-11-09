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Bergantiños

Un recorrido visual por todos los "recunchos" de Malpica

Seleccionadas las mejores fotografías que ilustrarán el calendario del año 2027

Diana Bergara
09/11/2026 19:11
Imagen ganadora del concurso de fotografía de Malpica
Imagen ganadora del concurso de fotografía de Malpica
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El Concello de Malpica de Bergantiños dio a conocer las fotografías seleccionadas en el II Concurso Fotográfico «Malpica, natureza en olladas», una iniciativa que busca poner en valor la riqueza natural, paisajística y patrimonial del municipio a través de la mirada de los amantes de la fotografía. Además, las imágenes escogidas servirán para ilustrar el calendario del próximo año 2027.

La fotografía “Aurora boreal sobre o Dragón de Punta Nariga”, de Antonio Fernández, fue la elegida para la portada del almanaque, dotada con un premio de 200 euros.  La imagen recoge la excepcional aurora boreal que pudo contemplarse desde Punta Nariga el 24 de octubre de 2024. "Unha estampa extraordinaria na que a silueta do emblemático Dragón de Punta Nariga aparece iluminada polas cores dun fenómeno astronómico pouco habitual nestas latitudes", subrayan desde el Concello. 

Las otras doce imágenes seleccionadas para los meses del año recibirán un premio de 60 euros cada una. Las imágenes son «Camiñando cara ás ondas», de Carmen Arias Portela;  Fotografía das Illas Sisargas entre a néboa, de Mar Pena;«O muíño de canle», de Antía Chouciño Rodríguez; «Malpica, entre a terra e o mar», de Xoán Eiras Mouzo;  «Onde florece o horizonte», con autoría pendiente de confirmar;  «Camiño ao mar», de Lucía Corral Cobas.   «O plenilunio de Lugrís», de Sergio Freire; «A quietude do momento», de Cloe Urbano; «Surfeando, disfrutando dunha mañá de surf», de Inma Fernández; Fotografía nocturna de Punta Nariga, de Ana Ruíz Amigo; «A inmensidade dun instante», de Samuel Pájaro Otero; y «A cascada do muíño de Río de Va», de María García.

Así, a través de las fotografías, el calendario ofrecerá un recorrido visual por los distintos "recunchos" de Malpica, desde el litoral hasta los molinos, los paisajes marineros o los faros, entre otros, que definen la identidad del municipio. El Concello agradece la colaboración de todos los participantes en esta iniciativa.

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