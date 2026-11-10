Carballo y Cee acogen las movilizaciones de la jornada de huelga general

Una pasada movilización en Cee con motivo del Primero de Mayo Archivo

La huelga general convocada para este miércoles -la primera en catorce años- tendrá a Carballo y Cee como principales escenarios de las movilizaciones en la comarca. Ambas localidades acogen a las 12.00 horas sendas protestas de la CIG bajo el lema Galiza en loita por unha vida digna'. La movilización en Carballo está convocada en la Praza do Concello y la de Cee en la plaza 8 de Marzo.

Habrá también otros actos, como el de la plataforma Stop Biogás A Laracha, que tendrá piquetes informativos delante del instituto a la hora de entrada y se concentrará a las 9.00 horas junto a la biblioteca municipal "apoyando la enseñanza pública y de calidad". "La crisis de la vivienda no es la única estructura que nos echa del territorio", apunta la entidad, poniendo el foco en "los macroproyectos extractivistas que defienden el capital ante la vida de las personas que ponen el cuerpo en el rural, también".

La CIG exige a la Xunta y al Gobierno central un plan de choque que permita frenar "el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora".Por eso, demanda "medidas contundentes" para paliar el encarecimiento de la vida, la 'pobreza salarial', la crisis de la vivienda, la precariedad y "la degradación de los servicios públicos mientras el gran capital obtiene beneficios escandalosos".

La huelga general, precisa, abarca a trabajadores de las empresas privadas y del sector público en todo el territorio gallego, incluido el personal funcionario, estatutario y laboral.

De hecho, la Xunta publicó el lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos en ámbitos como sanidad, educación, transporte y radio y televisión públicas, medida que impugnará la central nacionalista por considerarlos "abusivos".

A su vez, UGT y CCOO apuntan en un comunicado que la convocatoria "pretende también denunciar las dificultades de acceso a la vivienda y reclamar a las administraciones públicas medidas para frenar la especulación inmobiliaria y la escalada de los precios que deterioran las condiciones de vida de la mayoría social".

"La huelga general del 11N quiere ser un punto de inflexión frente a un modelo económico que permite que crezcan los beneficios empresariales mientras empeoran las condiciones de vida de la mayoría social", subrayan. Así, llaman a "convertir la indignación en movilización y a hacer de esta jornada una demostración de fuerza de la clase trabajadora para situar los salarios, la vivienda y los derechos sociales en el centro de las prioridades políticas".