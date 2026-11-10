La Costa da Morte mantiene un saldo vegetativo negativo desde hace cuatro décadas

Cementerio de Carballo Raúl López

La Costa da Morte arrastra desde hace cuatro décadas un saldo vegetativo negativo, que ha llevado a que, en la actualidad, las cifras de defunciones tripliquen a las de nacimientos. El desplome de la natalidad y el envejecimiento demográfico han propiciado esta situación, que es un reflejo de lo que ocurre en el conjunto de la comunidad gallega.

En este contexto, casi el 32% de la población de la Costa da Morte tiene más de 65 años y únicamente el 13,5% es menor de 20 años. Además, el 23% de la población femenina entre 20 y 44 años, lo que reduce notablemente la media de vecinas en edad fértil.

El conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas registró un total de 549 nacimientos durante el año pasado, según los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística (IGE). Son tan solo tres nacimientos más que un año atrás y casi sesenta menos que en 2023, en una década en la que la media de nacimientos se queda por debajo de los 600. Estas cifras nada tienen que ver con las de 1975, en pleno baby boom nacional, cuando fueron 2.311 los niños y niñas nacidos en la zona.

El retraso de la edad de la maternidad y factores socioeconómicos están detrás de esta caída de la natalidad, a la que se suma un envejecimiento demográfico que mantiene las defunciones muy por encima del número de nacimientos. Así, un total de 1.624 vecinos de la Costa da Morte murieron en 2025.

Así, pues, las defunciones triplican a los nacimientos en la zona, pero en algunos municipios la situación es más alarmante que en otros. En Muxía, por ejemplo, esta cifra prácticamente se septuplica (doce nacimientos y 82 defunciones en 2025) y en Malpica se mueve en registros semejantes (catorce nacimientos y 92 fallecimientos). Los promedios más bajos le corresponden a Carballo y Santa Comba, con el doble de defunciones en cada caso: 182 nacimientos y 348 fallecimientos en la capital de Bergantiños, y 56 nacimientos y 115 defunciones en la del Xallas.

El resultado de todo ello es un saldo vegetativo negativo de -269 en el conjunto de la Costa da Morte. Esta tendencia negativa, en mayor o menor medida, se mantiene desde hace cuatro décadas, pues hay que remontarse a 1987 para encontrar un saldo positivo (+88). Por comarcas, el saldo de Bergantiños es de -550; el de Fisterra, de -232; el de Soneira, de -189; y el de Xallas, de -104.